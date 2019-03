Darum sollten Schüler Programmieren nicht nur lernen, sondern auch reflektieren

Schwarze Wände, schwarzer Tisch, Latops, Einplatinencomputer – und fünfzehn Kinder, die konzentriert einen kleinen Würfel programmieren. Ich bin auf der Tincon in Düsseldorf, eine Art Mini-Republica für Kinder und Jugendliche bis 21 Jahre. Hier geht es um digitale Kompetenz und Teilhabe. Und: In Workshops wird programmiert.

OECD-Bildungsexperte Schleicher hat in einem Heise-Interview gesagt: “Niemand kann sagen, ob es Programmierung in 20 Jahren überhaupt noch gibt” – und das als Argument dafür angebracht, dass Programmieren nicht als Schulfach angeboten werden sollte.

Das sehe ich anders: Selbst, wenn neuronale Netze irgendwann (und die Betonung liegt auf “irgendwann”) das Programmieren selbst für uns übernehmen sollten – beim Programmieren geht es um mehr als nur die Programmiersprachen selbst.

Kernkompetenzen durch Programmieren

Vielmehr können Lehrer Kernkompetenzen vermitteln, die für die digitale Welt wichtig sind. Ein Klassiker, den auch Tincon-Gründerin Tanja Hauesler im Gespräch nennt: Die vier “C”s, beziehungsweise “K”s im Deutschen: Kommunikation, Kollaboration, kritisches Denken und Kreativität. Durch das Programmieren lernen Kinder, ein Problem zu analysieren und die Lösung in Form logischer Abfolgen zu formulieren.

In einer Welt, die immer mehr mit messbaren Werten, Informationsverarbeitung und binären Entscheidungen funktioniert, sind solche Kompetenzen für die Schüler ohne Frage von Vorteil, zum Beispiel (aber nicht nur) im Beruf.

Dabei darf es aber nicht bleiben

Ethische und moralische Fragen sind jedoch unter Umständen viel komplexer. Etwa, wenn es darum geht, wie ein Programm konzipiert wird. Das ist der Schritt, der vor dem eigentlichen Coden erfolgt. Es kommt immer darauf an, wer dem Computer die Anweisungen gibt. Welche Möglichkeiten eingebaut werden oder nicht, liegt in der Hand der Programmierer.

Nur ein altbekanntes Beispiel ist hier das selbstfahrende Auto: Muss für unvermeidbare Unfälle auch festgelegt werden, welcher Unfallteilnehmer “bevorzugt” wird (Oma-Kind-Debatte)? Auch wenn dieses Dilemma von einigen Entwicklern als überkonstruiert bewertet wird: Durch neue technische Möglichkeiten stellen sich neue Fragen.

Mehr Ethik im Informatik-Unterricht?

Wenn die konzipierenden ITler nichts auf Ethik geben, dann werden am Ende im schlimmsten Fall Massenvernichtungswaffen oder Rape Games programmiert (siehe auch den aktuellsten Skandal um das Rape Game auf Steam). Das Programmieren selbst ist aber erstmal nur ein Werkzeug. Ob mehr Ethik in den Informatik-Unterricht gehört oder ethische Fragen allgemein mehr in der Schule diskutiert werden sollten – da scheiden sich die Geister.

In jedem Fall wichtig wird Ethik aber, wenn künstliche Intelligenz ins Spiel kommt. Auf der Tincon habe ich darüber auch mit Wirtschaftsinformatiker Philipp Koch gesprochen, der im Bereich Machine Learning entwickelt. Er sagt: “Entscheidend ist Ethik bei den Daten, die ich für die Künstliche Intelligenz brauche: Was habe ich für Daten, wie verwende ich die Daten, wie sind die Daten erhoben?”. Denn maschinelles Lernen beruht immer auf großen Datensätzen, mit denen man den Computer trainiert.

https://www.player.vimeo.com/video/322282227 Video can’t be loaded: Philipp Koch zu Ethik und Programmierung auf der TINCON Düsseldorf 2019 (https://www.player.vimeo.com/video/322282227)

Es müssen nicht alle Jugendlichen Programmierer werden. Aber je weniger Menschen die Grundlagen der Codes verstehen, desto weniger Menschen können auch bei der ethischen Konzeption von Programmen und der Weiterentwicklung von künstlicher Intelligenz mitreden. Wer nicht weiß, wie ein Algorithmus funktioniert, kann auch bei den Diskussionen um Facebook und Google nicht mitreden. Für unsere Demokratie ist das ein Problem.