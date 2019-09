Das Recht auf Vergessenwerden gilt nicht weltweit – zum Glück!

Google muss Links zu heiklen persönlichen Informationen nicht weltweit unterdrücken – sondern nur innerhalb der Europäischen Union. Das hat der Europäische Gerichtshof entschieden. Die Richter haben damit dem “Recht auf Vergessenwerden”, das sie mit einem Urteil von 2014 selbst geschaffen hatten, Grenzen gesetzt – und das ist gut so.

Grund für das Urteil ist eine Klage der französischen Datenschutzbehörde, nachdem sich Google geweigert hatte, Links aus allen Länderversionen weltweit zu entfernen. Laut dem Europäischen Gerichtshof muss Google zwar dafür sorgen, dass Nutzer nicht einfach google.com oder eine andere Länderversion außerhalb der EU nutzen können, um auf eigentlich unterdrückte Informationen zu stoßen. Außerhalb der EU und weltweit lasse sich das “Recht auf Vergessenwerden” aber nicht anwenden.

Eine gute Entscheidung! Denn der Wunsch, Inhalte zu unterdrücken, entsteht ja nicht nur in Ländern mit rechtsstaatlichen Prinzipien. Wie fänden wir es, würden Länder wie China oder Russland Einfluss darauf nehmen, was wir in unseren Suchergebnissen finden? Eine Entscheidung, das “Recht auf Vergessenwerden” weltweit anzuwenden, wäre eine Einladung vor allem an autoritäre Staaten gewesen.

Never forget? – WDR 3 Resonanzen

Mit dem heutigen Urteil des Europäischen Gerichtshofs ist die Sache aber noch nicht gegessen. Erstens bleibt die Frage, was passiert, wenn sich Staaten auch innerhalb der EU auf den Weg in autoritäres Terrain machen: Welchen Einfluss auf unsere Suchergebnisse könnten zum Beispiel Länder wie Polen oder Ungarn nehmen?

Und zweitens stellt der Europäische Gerichtshof fest, “dass nach derzeitigem Stand das Unionsrecht zwar keine Auslistung in allen Versionen der Suchmaschine vorschreibt, doch verbietet es dies auch nicht. Daher bleiben die Behörden eines Mitgliedsstaats befugt, anhand von nationalen Schutzstandards […] dem Suchmaschinenbetreiber aufzugeben, eine Auslistung in allen Versionen seiner Suchmaschine vorzunehmen.”

Das “Recht auf Vergessenwerden” ist bisher nicht ausdrücklich gesetzlich geregelt; es basiert vor allem auf Gerichtsurteilen. Vielleicht wäre eine gesetzliche Regelung aber langsam sinnvoll – damit neben dem Persönlichkeitsrecht auf lange Sicht nicht auch Meinungsfreiheit, Informationsfreiheit und Pressefreiheit Schaden nehmen.