Das Smarter Home: Neue Standards kommen

Schon seit einigen Jahren reden wir vom Smart Home. Natürlich: Es ist schon praktisch, wenn ich Alexa oder Google Home eine Anweisung wie “Licht aus im Schlafzimmer” oder “Temperatur um 2 Grad runter” zurufen kann. Mein Favorit: “Alexa, Kaffee ein….” am Morgen – um meine Siebträger-Kaffeemaschine vorzuglühen. Das dauert halt…

Das Problem bei Smart-Home-Geräten: Es gibt viele Hersteller, viele unterschiedliche Standards – und das macht die Sache unnötig kompliziert. Wer einfach unterstellt, die neue Smart-Home-Steckdose könne gleichermaßen mit Google Home, Siri oder Alexa angesprochen werden, wird in der Regel von der Realität enttäuscht. Dasselbe gilt für praktisch jedes andere Smart-Home-Gerät. Es gibt ein für Laien undurchdringliches Durcheinander.

Giganten schließen sich zusammen

Nun haben sich doch tatsächlich Giganten wie Apple, Amazon und Google zusammengetan, um gemeinsam (!) ein offenes Protokoll fürs Smart Home zu entwickeln: Das “Connected Home over IP” soll mehr Sicherheit bringen – und bessere Kompatibilität. Auf gut Deutsch: Künftig könnte es einfacher werden, mit allen Sprachassistenten nahezu alle Smart-Home-Geräte zu steuern und zu kontrollieren. Bislang eine Art Roulette: Klappt es oder klappt es nicht?

Ende 2020 sollen erste Referenzen fertig sein. Zu spät für dieses Weihnachtsgeschäft – und wohl auch zu spät für das nächste. Aus Sicht der Konsumenten ist es aber auf jeden Fall zu begrüßen, wenn es einheitliche Standards gibt, an die sich möglichst alle halten.

Ist das nicht nett von Apple, Google und Amazon, dass sie das für uns tun? Nicht weich werden, liebe Digitalistan-Follower: Das ist natürlich im puren Interesse der Konzerne. Sonst würden sie es nicht tun. Sie wollen noch mehr überzeugende Gründe, wieso wir uns digitale Assistenten ins Haus holen sollen. Weil wir dann so bequem alles im Haus steuern können!

Einfacher Trick mit fataler Wirkung: Hackangriff auf Assistenten per Laser

Smart Home macht uns abhängig und angreifbar

Wunderbar. Denn so bekommen Google und vor allem Amazon jede Menge Daten frei Haus. Noch mehr wertvolle Daten! Apple nehmen wir hier mal aus, denn Apple ist – bei allem, was wir wissen! – nicht an unseren Daten interessiert. Anders als Google und vor allem Amazon macht Apple unsere Daten jedenfalls nicht zu Geld.

An einer Sache wird auch der neue Standard nicht viel ändern: Wer seine Geräte (nur noch) mit Assistenten bedient, macht sich abhängig. Denn was, wenn App, Cloud oder Geräte mal ausfallen? Und: Alles, was mit dem Internet verbunden ist, lässt sich auch hacken und missbrauchen. Ein durchaus realistisches Sicherheitsrisiko – wie dieser Fall ja belegt.