Die App “Quizduell” schließt blinde Spieler aus

Jahrelang war die Game-App “Quizduell” für blinde Spielerinnen und Spieler barrierefrei. Die neueste Version verabschiedet sich davon – und das ist eine Schande.

Seit 2013 kann man mit “Quizduell” quizzen. Es hat zahlreiche Fans, und es ist auch eine blinde Community um die App entstanden. Mitspielen ist kein Problem: Sie können sich die Fragen und Antworten vorlesen lassen. Die Mitglieder rätseln, sie diskutieren in Foren, sie treffen sich zu Stammtischen. Nicht nur unter sich, sondern auch mit den sehenden Quizduell”-Fans. So funktioniert Teilhabe übers Videospiel.

Bisher jedenfalls.

Denn die neueste Version vom “Quizduell” pfeift auf die Barrierefreiheit. Wo in der alten Version Sprachunterstützung möglich war, bleibt das Handy stumm. Während Sehende mit der neuen Version spielen, müssen blinde Menschen auf die alte Version zurückgreifen – wie lange die vom schwedischen Entwickler unterstützt wird, ist unklar.

https://blog.wdr.de/digitalistan/wp-content/uploads/sites/2/2020/07/200704_barrierefreiheit.mp3

“Quizduell”-Spieler Steffen Schubert und Karen Stevens von Electronic Arts über Barrierefreiheit in Videospielen.

Anfrage bei MAG Interactive: Aus technischen Gründen sei die Barrierefreiheit derzeit nicht machbar, man hoffe, die Barrierefreiheit nachträglich einbauen zu können. Für die Spielerinnen und Spieler bedeutet das aber: Vielleicht seid ihr bald die Grundlage eurer Community los. In den ersten Spielmodi sind sie bereits ausgeschlossen.

Dabei geht es so viel besser: Der aktuelle Blockbuster “The Last of Us 2” von Naughty Dog zum Beispiel macht es vor: Mehr als 60 Optionen gibt es, um das Spiel barrierefreier zu machen. Es gibt akustische Unterstützung, optische Signale, die Steuerung lässt sich anpassen, das Game kann leichter gemacht werden.

The Last of Us Part II isn’t just Naughty Dog’s most ambitious game — it’s the most accessible, too https://t.co/SdNDnfatGF pic.twitter.com/XJg77SqQXx

— The Verge (@verge) June 1, 2020