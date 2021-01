Digitale Wende durch Corona – kommt der Backlash?

Die Hoffnung, mit der Corona-Pandemie geht jetzt auch mit der Digitalisierung alles ganz schnell – wie haltbar ist sie eigentlich noch?

Die Krise sorgt für einen deutlichen Schub bei der Digitalisierung der Arbeitswelt, hieß es im vergangenen Jahr von der Bertelsmann-Stiftung. Die Pandemie beschleunigt Innovationen, betonte Microsoft-Gründer Bill Gates noch vor ein paar Wochen auf einer Konferenz. “Und siehe da: Es funktioniert!”, heißt es in der “Welt”, der damit ein digitaler Stein vom anlogen Herzen fällt. Das, was 2020 passiert ist, bezeichnet die Zeitung als “Zwangsdigitalisierung”.

“2020 wird als das Jahr in die Geschichte eingehen, in dem in Deutschland der digitale Dammbruch begann”, schreibt Stefan Münz bei Twitter. Denn “die ewigen Blockierer, Verweigerer und Analog-Kokettierer” bekämen jetzt endlich Gegenwind.

2021 wird ein Backlash – ein Schritt zurück

Mittlerweile bin ich mir sicher: So wird es nicht. Wir werden 2021 nicht als das Jahr erleben, in dem Deutschland volldigitalisiert wieder aus der Krise aufwacht. Wir werden 2021 als Backlash erleben, als Schritt zurück nach einem Ausnahmejahr.

Mindset ist veraltet – WDR 5 Politikum

Zeichen dafür gibt es viele: Die vielen Menschen, die sich nach fast einem Jahr Pandemie noch immer nicht auf den digitalen Raum einlassen. Die vielen Sätze, die mit “Wenn wir dann wieder in Präsenz sind …” anfangen. Die laut der Hans-Böckler-Stiftung nur noch 14 % der Menschen im Homeoffice – trotz aller Appelle an Unternehmen, das Zuhausebleiben möglich zu machen, und an Menschen, dann auch zu Hause zu bleiben.

Deutschland nimmt die Digitalisierung nicht an

Die Kultusminister, die um jeden Preis zur Präsenzpflicht in Schulen zurück möchten, obwohl die Leopoldina sie als “wesentlichen Teil des Infektionsgeschehens” einschätzt. Die Lockdown-Gewinner wie Peloton und Zoom, deren Aktien ordentlich verloren haben, als Biontech den Durchbruch beim Corona-Impfstoff bekanntgegeben hat. Die Pläne einer Paketsteuer für den Onlinehandel, verbunden mit dem Aufruf von Ministerpräsident Laschet, keine Weihnachtsgeschenke online zu kaufen – kurz vor dem neuen Lockdown.

Ende 2020 habe ich einen vieldiskutierten Kommentar auf WDR 5 gesprochen: über das tief verwurzelte kulturelle Problem der Deutschen, mit der Digitalisierung umzugehen. Selbst eine Pandemie “hilft” nicht darüber hinweg.

Das Jahr 2020 mag vielleicht ein Wendepunkt für das digitale Deutschland gewesen sein. Aber dass er das war, wird sich vielleicht erst sehr viel später bemerkbar machen.