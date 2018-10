Drohne fliegen: Ja, aber bitte mit Kenntnissen

Ich gebe zu: Ich habe auch eine Drohne. So ein Fluggerät, das in den Himmel aufsteigen kann. Aus verschiedenen Gründen. Zum einen macht es wirklich Spaß, so einen Quadrocopter zu steuern. Es ist bemerkenswert, wie präzise moderne Drohnen fliegen, wie leicht sie sich steuern lassen und welche beeindruckenden Aufnahmen aus ungewöhnlichen Perspektiven damit möglich sind. Für mich persönlich die Gründe, mit eigener Drohne in die Luft zu gehen.

Ich habe mächtig Respekt vor Drohnen

Aber ich habe auch mächtig Respekt vor dem Fluggerät. Auch wenn das gute Stück nur knapp 1,3 Kilogramm wiegt: Der Quadrocopter kann mit bis zu 71 km/h durch die Luft sausen. Die Wirkung einer Kollision möchte ich mir da gar nicht vorstellen. Mache ich aber trotzdem – aus Verantwortungsbewusstsein. Natürlich kenne ich alle Regeln und beherzige sie auch. Natürlich ist meine Drohne versichert. Und natürlich fliege ich äußerst vorsichtig.

Machen aber nicht alle. Besonders erschreckend: Laut Statista haben Piloten von Verkehrsflugzeugen in diesem Jahr bereits 131 Behinderungen durch Drohnen gemeldet. Ein Anstieg um fast 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Und das, obwohl im Umkreis von Flughäfen absolutes Flugverbot für Drohnen herrscht. Das zeigt: Viele Drohnenpiloten sind verantwortungslos. Oder ahnungslos. Oder beides. Was zweifellos besorgniserregend ist.

https://vimeo.com/297874055 Video can’t be loaded: Mit der Drohne fliegen (https://vimeo.com/297874055)

Wer eine Drohne steigen lässt, sollte einiges beachten

Wie wäre es mit einem Mini-Flugschein?

Dabei sind nicht mal die hochwertigen Drohnen das Problem, die 800 EUR und mehr kosten. Wer sich solche Drohnen anschafft, weiß meist (nicht immer), was er tut. Aber es gibt viele Spielzeug-Drohnen ab 40 EUR, die zwar nicht 100 Meter hoch fliegen, aber doch ganz schön schnell herum sausen können. Auch sie können auf der Straße landen – und dort Unfälle verursachen. Eigentlich müssen auch solche Drohnen versichert sein. Wetten, dass viele (oft minderjährige) Drohnen-Piloten das nicht wissen?

Wer heute seine Drohne per App steuert und/oder die App Kopter-Profi auf dem Smartphone hat, erfährt genau, wie der Wind steht und ob er am aktuellen Aufenthaltsort die Propeller anwerfen darf. Gute Werkzeuge, die einem gut helfen. Billige Spielzeug-Drohnen haben so etwas nicht.

Es braucht also mehr Aufklärung. Wer eine Drohne kauft und einsetzen will, egal wie teuer oder groß, sollte zwingend eine Art Mini-Führerschein absolvieren. Einen Online-Kurs. Das wäre technisch nicht sonderlich aufwändig, aber sehr effektiv.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=144&v=c1qPJOEBp8g Video can’t be loaded: Drohnen-Recht: 6 wichtige Regeln zur Drohnenverordnung: Flugverbotszonen, Versicherung, Führerschein (https://www.youtube.com/watch?time_continue=144&v=c1qPJOEBp8g)

Die Stiftung Warentest nennt die wichtigsten Regeln für Drohnen