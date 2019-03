Facebook: Methoden wie beim Nachrichtendienst

Dass Facebook äußerst robust mit Gegnern und Kritikern umgeht, wissen wir spätestens seit der sogenannten Soros-Affäre. Im Herbst 2018 kam heraus, dass Facebook die berühmt-berüchtigte Agentur „Definers Public Affairs“ aus Washington mit einer Schmutzkampagne gegen Kritiker des Datenkonzerns beauftragt hatte.

Nun musste Facebook die Existenz einer “Beobachtungsliste” eingestehen, auf der Konzern-Gegner und ehemalige Mitarbeiter verzeichnet sind. Außerdem räumte der Konzern ein, dass bei Bedarf der aktuelle Aufenthaltsort derjenigen geortet wird, deren Namen sich auf dieser Überwachungsliste befinden. Die auf jedem Smartphone verfügbare Standortübermittlungsfunktion eignet sich bestens dazu.

Facebook-Sicherheitsdienst führt Überwachungsliste

Facebook kann außerdem die Internet-Protokolladresse der Betreffenden tracken. Seit der Aussage des damaligen Europa-Managers Richard Allan vor dem Innen- und Rechtsausschuss des Kieler Landtages im Sommer 2011 ist auch öffentlich bekannt, wie detailliert persönliche Profile von Internet-Nutzern mit Facebook-eigener Software erstellt werden können. Rein technisch gesehen ist eine Komplettüberwachung mit den Daten und Analysemethoden, die Facebook im Köcher hat, überhaupt kein Problem.

Der Hamburgische Datenschützer Prof. Johannes Caspar ist alarmiert

Die Datenschützer hat das aufgeschreckt. Professor Johannes Caspar, der hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, hat dazu eine datenschutzrechtliche Untersuchung eingeleitet und einen ganzen Fragenkatalog an Facebook geschickt. Er will wissen, wer da wie weitgehend überwacht wird.

Bei entsprechenden Medienanfragen wirft Facebook mit Nebel. So argumentiert eine Facebook-Sprecherin, dass die auf der Überwachungsliste verzeichneten Menschen eine Bedrohung für Facebook darstellten. Was für eine Bedrohung das ist, bleibt schwammig. Facebook erklärt lediglich, das Unternehmen müsse sich gegen Gefährder und sogar Gewalttäter schützen. Und genau das würde Facebook mit der Beobachtungsliste tun.

Unklare Beobachtungskriterien

Die Kriterien, wann ein Name auf diese Liste gesetzt wird, verrät Facebook nicht. Reicht Kritik an den jüngsten Datenskandalen des Internet-Konzerns? Muss eine Beleidigung a la „F… you Mark“ gegen den Facebook-Chef per Mail oder Kommentar geäußert werden?

Der Hamburgische Datenschützer hat die irische Datenschutzbehörde eingeschaltet, weil diese für die Europa-Zentrale des Internet-Konzerns zuständig sind. Die Datenschützer rechnen erst in einigen Wochen mit Antworten von Facebook.

Der Hamburgische Datenschutzbeauftragte Caspar hat eine Liste mit Fragen an Facebook geschickt.

Inzwischen haben sich weitere ehemalige Mitarbeiter aus der Facebook-Sicherheitsabteilung bei Journalisten gemeldet, die über ihre Erfahrungen mit der Beobachtungsliste sprechen wollen. Hier scheint also Stoff für Datenschutzgeschichten zu liegen, die uns noch lange beschäftigen werden.