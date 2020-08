Wie der Game-Hit “Fall Guys” billig plagiiert wird

Das Spiel “Fall Guys: Ultimate Knockout” von Mediatonic ist ein riesiger Erfolg. Anfang August ist es erschienen, hat auf der Playstation schnell mehr als acht Millionen Spielerinnen und Spieler gefunden und auf dem PC mehr als zwei Millionen Exemplare verkauft.

Ein typisches Blockbuster-Game ist es aber nicht: Als bunte Knuddelfigur versuchen 60 Spieler, chaotische Hindernis-Parcours zu überstehen und ins Ziel zu kommen. In jedem Level scheiden ein paar Mitspieler aus, am Ende gibt es einen Gewinner.

Der Trailer zeigt das Spielprinzip von “Fall Guys”.

So könnte “Fall Guys” die hübsche Erfolgsgeschichte eines schrägen Indie-Games sein. Doch bei dieser Erfolgsgeschichte bleibt es nicht.

Denn der Erfolg zieht Trittbrettfahrer an. Wer etwa im App-Store nach “Fall Guys” sucht, bekommt folgende Spiele vorgeschlagen: “Knockout Race”, “Fall Race Mobile”, “Fall Guys: Knockout Ultimate” und so weiter.

All diese Spiele kopieren das Spielprinzip des Originals fast eins zu eins, sie nutzen dieselben knalligen Farben, einige sehen dem Original auf den ersten Blick verblüffend ähnlich. Und sie sind allesamt ungefähr Mitte August erschienen, ein bis zwei Wochen nach ihrem Vorbild.

Die User-Rezensionen sind durchwachsen und enttäuscht. Logisch: Woran Mediatonic Monate und Jahre gearbeitet hat, lässt sich nicht innerhalb weniger Tagen überzeugend nachbilden. Offenbar sollen diese billigen Kopien also schnellstmöglich ein paar Krümel vom Fall-Guys-Kuchen mitnehmen.

Fall Guys is only available on PC & PS4

If you see any ads for a mobile version they are scams

a) They're literally playing a video and pretending to play it

b) There's literally a mouse cursor on the screen

c) I don't want to live on this planet anymore

d) Yeet me into the sun pic.twitter.com/ZKfw5gVaqW

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) August 17, 2020