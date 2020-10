Das Märchen von den unpolitischen Games

Politik hat in Videospielen nichts verloren – diesen Standpunkt vertreten manche User und auch Games-Konzerne. Ubisoft etwa stellt für seine Games immer wieder fest, dass sie keinerlei politische Aussage hätten. Wer aber das neue “Watchdogs” von Ubisoft gespielt hat, in dem es um einen Überwachungsstaat in einem England nach dem Brexit geht, weiß, dass das nicht stimmt.

Aber selbst vermeintlich unpolitische Spiele können politisch werden. Spätestens wenn Politiker selbst anfangen zu spielen.

Auch unpolitische Spiele werden politisch

Das beste Beispiel dafür ist der Überraschungserfolg “Among Us”. Das ist ein Online-Mehrspieler-Game: Auf einer Raumstation laufen bis zu zehn Figuren herum, mindestens eine von ihnen ist ein Verräter und bringt nach und nach seine Mitspieler um.

Die Unschuldigen müssen nun herausfinden, wer der Verräter ist, und verurteilen sich gegenseitig, bis der Verräter gefunden ist.

Eine der Spielerinnen ist die demokratische US-Politikerin Alexandria Ocasio-Cortez. Sie hat vor mehr als 400.000 Zuschauern live “Among Us” gespielt und nebenbei zum Wählen aufgerufen. Inzwischen haben mehr als fünf Millionen Menschen ihre Spielpartie auf Twitch gesehen.

Doch es hat nur wenige Tage gedauert, bis eine Gegenreaktion von republikanischen Anhängern folgte: Hacker und Trolle fluteten die Online-Partien, belästigten Spieler mit Spam und riefen ebenfalls zur Wahl auf: Trump2020!

So funktioniert “Among Us”.

Laut dem Entwicklerteam Innersloth sind bisher 1,5 Millionen Partien betroffen. Die hilflose Reaktion: Die Spieler sollten vorerst nicht öffentlich spielen und sich auf private Runden mit Bekannten und Freunden beschränken.

Die Spieleentwickler wurden von politischer Propaganda überrannt – und sie sind damit nicht alleine.

Steam, die wichtigste Plattform für PC-Spiele, hat jeden Monat 90 Millionen aktive User. Darunter auch rechte Extremisten, die in Steam-Foren Hassbotschaften und ihre Ideologie verbreiten. Teilweise tauchen sogar rassistische Games auf Steam auf.

Zu wenige Moderatoren auf Steam

Offiziell ist Hatespeech auf Steam verboten. Aber Steam kann sich nicht wehren. Weltweit gibt es nach eigenen Angaben 26 Moderatoren, die Hälfte davon ehrenamtlich. Während ich diesen Text geschrieben habe, waren vier Moderatoren auf Steam online.

Es ist diese Hilflosigkeit, die Sorgen macht: Offenbar weiß die Games-Branche nicht, wie sie auf solche Arten politischer Propaganda reagieren soll. Sie braucht Strukturen, sie muss vorbereitet sein, sie muss Hacker und Hatespeech konsequent rausschmeißen. Der nächste Propaganda-Sturm kommt bestimmt.

Videospiele sind unpolitisch? Auf keinen Fall.