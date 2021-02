Gaming gehört in den Lebenslauf!

Wer gerne Videospiele spielt, sollte ernsthaft darüber nachdenken, dieses Hobby in seinen Lebenslauf zu schreiben. Denn wer sich mit Games beschäftigt, kann damit eine ganze Reihe von Fähigkeiten nachweisen.

Zeitverschwendung sind Videospiele sowieso nicht. Wenn ein Game für ein paar Stunden gut unterhält, genügt das. Aber auch wenn ich kein Freund davon bin, bei Games unbedingt großen Nutzen für die eigene Entwicklung oder irgendeinen Lerneffekt suchen zu wollen, liegen diese inzwischen auf der Hand.

Sind Civilization-Spieler gute Manager?

Ein Beispiel: Im Strategiespiel “Civilization” geht es darum, eine Nation von der Jungsteinzeit bis in die Zukunft zu führen, Städte zu gründen, Kriege auszufechten, diplomatische Beziehungen aufzubauen. Wer gut in Civilization ist, der hat auch einige Fähigkeiten, die man im Management benötigt.

Ein Forschungsteam von den Unis in Liechtenstein, Münster und Rotterdam hat das nachgewiesen: Es hat 40 Studierende “Civilization” spielen lassen.

Im Anschluss haben sie die Studierenden in einem Assessment-Center getestet. Da hat sich gezeigt: Studierende, die bei “Civilization” besonders stark waren, wenn es um Problemlösungen und Organisation ging, schnitten auch im Assessment-Center für Manager besonders gut ab. Die Schlussfolgerung: Mit “Civilization” lassen sich Management-Fähigkeiten nachweisen.

Wirtschaftsinformatiker Alexander Simons erklärt, wie Games Unternehmen helfen können.

Sollten angehende Manager nun also jede Woche vier Stunden “Civilization” spielen? Das ist noch nicht klar: Ob Spielende mit “Civilization” Management-Talente trainieren können, ist die nächste große Frage. Für andere Games gibt es diesen wissenschaftlichen Beleg schon: Mit dem Actionspiel “Borderlands 2” oder dem Klötzchen-Aufbauspiel “Minecraft” lassen sich Teamwork und Kommunikationsfähigkeiten ausbilden.

Nicht alle Games gehören in den Lebenslauf

Das soll keine pauschale Empfehlung für alle Videospiele sein. Es muss zum Unternehmen passen. Und welche Spiele für bestimmte Fähigkeiten stehen, ist in vielen Fällen unklar, wofür könnten simple Spiele wie “Candy Crush” oder Games mit Abzock-Mechaniken wie “Coin Master” stehen? Aber wer heute einen modernen Job sucht, braucht digitale Kompetenz. Genau diese Kompetenz muss nicht an der Uni oder in der Schule erworben werden – wer sich intensiv mit Games beschäftigt, erlernt diese von ganz alleine.

Kurz: Wer gerne Videospiele spielt, sollte das ruhig im Lebenslauf erwähnen.