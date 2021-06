Überraschung: Games können auch billiger werden

Videospiele sind teuer. Mit dem Start der neuen Konsolen-Generation hat der Playstation-Konzern Sony an der Preisschraube gedreht und 80 Euro als neuen Standard festgelegt. Andere Unternehmen dürften folgen.

Aber es geht auch ganz anders.

Der deutsche Spieleverlag Kalypso hat gerade angekündigt, die Preise für seine Spiele um 10 Euro zu senken: rund 40 Euro für PC-Spiele, 50 Euro für Konsolen-Spiele. Das Unternehmen erklärt das mit Erfolgen während der Corona-Pandemie. Zwar sei der traditionelle Verkauf im Laden eingebrochen, die digitalen Umsätze hätten sich aber stark gesteigert. Auf dem PC werden circa 90 Prozent aller Games digital gekauft, vor allem bei den Plattformen Steam, Epic und Gog.

Teurer oder billiger – was denn jetzt?

Beim digitalen Handel ist die Marge für Kalypso und andere Spieleunternehmen höher – auch wenn in der Regel etwa 30 Prozent der Einnahmen an den Shop-Betreiber gehen. Aber: Es müssen keine Datenträger produziert werden, es müssen keine Verpackungen in den Laden transportiert werden, der Einzelhandel sieht keinen Cent vom Games-Erlös. Das spart alles Kosten, irgendwann gibt es Spielepackungen nur noch für Liebhaber.

Games werden zu schnell verramscht

Doch digitale Stores haben nicht nur Vorteile für die Hersteller: In den verschiedenen Stores herrschen teilweise erbitterte Rabattschlachten. Ein Spiel, das zur Veröffentlichung noch 50 Euro gekostet hat, kann nach ein paar Wochen schon zur Hälfte verschleudert werden. Der Preisverfall in den PC-Stores ist dramatisch. Games werden zu schnell zu billig.

Für Spielerinnen und Spieler ist das auf den ersten Blick fantastisch, sie bekommen gute Unterhaltung für wenig Geld. Aber: Auf lange Sicht wäre mehr Preisstabilität wünschenswert. Das böte mehr Planungssicherheit, Spiele, die länger hochpreisig sind, können länger mit zusätzlichen Inhalten unterstützt werden. Und im Idealfall könnten Spiele insgesamt günstiger werden – so, wie Kalypso es vormacht.

Nun gehört Kalypso nicht zu den internationalen Top-Konzernen der Gameswelt. Aber das wäre doch auch eine kundenfreundliche Idee für Sony und Microsoft.

Wie wäre es generell mit günstigeren Spielen?

Die Playstation und die Xbox gibt es jeweils auch ohne Laufwerk. Hier muss digital gekauft werden, hier bleibt viel Geld bei den zwei großen Konzernen hängen. Da würde es sich doch anbieten, die digitale Version, die so viele Vorteile für die Gamesindustrie bietet, ein paar Euro günstiger zu machen als die physische Version im Laden. “Für die Spieler”, wie die Werbung stets so vollmundig verspricht.