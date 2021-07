Wie Cloud Gaming der schwachen Switch helfen kann

Die Nintendo Switch ist nicht die leistungsstärkste Konsole auf dem Markt, ganz im Gegenteil. Trotzdem ist gerade das Videospiel “A Plague Tale: Innocence” für sie erschienen. Dank Cloud-Gaming.

Das Spiel kam schon 2019 für PC und Konsole heraus und gehörte zu den grafisch hübschesten Spielen des Jahres. Das Mittelalterabenteuer um die junge Heldin Amicia de Rune und ihren kleinen Bruder Hugo führt die Spieler in den Hundertjährigen Krieg und eine Pestpandemie. Stimmungsvolle Mittelalterstimmung, tolle Lichteffekte und riesige Rattenschwärme zeichnen das Spiel aus.

Technisch anspruchsvolle Spiele sind eigentlich nichts für die Switch

Eigentlich ist die Nintendo Switch technisch viel zu schwach, um ein solches Programm ordentlich abzuspielen. Wer das Spiel kauft, lässt das Spiel deswegen über Serverfarmen laufen, das Game wird auf den Bildschirm der Spieler gestreamt. Im Prinzip wie ein Video, nur dass auch die Eingaben des Spielers berechnet werden müssen.

Dieses Cloud-Gaming ist für die Switch eine riesige Chance. Denn die Hardware der Switch kann nicht annähernd mit der Xbox Series oder der Playstation 5 mithalten – mit Cloud-Gaming via Internet kann die Konsole aber gleichziehen – theoretisch.

“A Plague Tale: Innocence” und die Chancen des Cloud-Gamings.

Das Problem: Internet ist nicht die Stärke der Switch. Sie ist eine Hybrid-Konsole, sie kann auf dem großen Fernseher genutzt werden, aber auch mobil in der Straßenbahn oder im Park. Vor allem im letzteren Modus ist zuverlässiges Wlan keine Selbstverständlichkeit.

Aber selbst stationär, wenn die Konsole mit einem Fernseher verbunden ist, hat das Internet für Nintendo keine Priorität. Ein herkömmliches Lan-Kabel lässt sich an der Ur-Version gar nicht anschließen, dafür ist ein zusätzlicher Adapter nötig. Erst im Oktober soll eine neue Switch-Version mit Lan-Port erscheinen. Das spricht Bände, welche Bedeutung der Super-Mario-Konzern dem Internet einräumt.

Es hängt am schnellen Internet

Und nun wird also ein technisch anspruchsvolles Spiel wie “A Plague Tale: Innocence” via Cloud möglich und lässt die schwache Nintendo-Technik außen vor. Aber es ist Cloud-Gaming für eine Konsole, die nicht für Cloud-Gaming entwickelt wurde.

“A Plague Tale” auf der Switch läuft manchmal etwas hakelig, manchmal wird es ruckelig, Heldin Amicia reagiert nicht so schnell, wie ich es erwarte – aber es ist spielbar. Doch das täuscht nicht darüber hinweg, dass Cloud Gaming für die Hybrid-Konsole Switch nur eine Krücke ist, um die schwache Hardware zu kaschieren. Und es hängt wie so oft am zu lahmen Internet.