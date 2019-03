Google+ runterladen, bevor alles gelöscht ist

So schließen sich die Kreise – vor nicht ganz acht Jahren habe ich auf WDR.de: “Google Plus im Selbstversuch” den ersten Artikel über Google+ geschrieben und dieser hier ist voraussichtlich der letzte zu diesem Thema auf WDR.de. Das Soziale Netzwerk von Google macht am 2. April 2019 dicht. Das ist sehr schade, denn theoretisch ist G+ ein gutes Soziales Netzwerk. Die Bildqualität von Fotos ist gut, das Niveau in den Kommentaren ist vergleichsweise hoch und das Kreis-System ist eine gute Idee (Kontakte können zu verschiedenen Themen in verschiedene Kreise sortiert werden). Meine 744 Follower habe ich allerdings ehrlicherweise nur deshalb bekommen, weil ich sehr früh dabei war und nach ein paar geposteten Fotos auf einer Liste mit empfehlenswerten Fotografen gelandet bin. Richtig aktiv war ich auf Google+ nie.

Google+ richtig runterfahren

Respekt verdient Google für das professionelle Runterfahren des Netzwerks. Anders als beispielsweise Myspace, wo neulich die Musikuploads von zwölf Jahren versehentlich gelöscht wurden, macht Google ordentlich Schluss. Es wird keine verwaiste Seite wie StudiVZ geben, Google+ wird endgültig gelöscht. “Einige Monate” soll der Vorgang dauern.

Ebenfalls professionell: Wer seine Postings vorher sichern möchte, kann dafür eine extra eingerichtete Download-Seite nutzen. Google empfiehlt, die Funktion bis zum 31. März zu aktivieren, weil die Bereitstellung der Daten einige Zeit dauern kann. Man bekommt eine Zip-Datei mit ordentlich sortierten Daten. Die Kontakte liegen im gängigen vCard-Format vor, alle Fotos nach Datum sortiert in der selben Qualität, wie sie einst hochgeladen wurden. Wer eine Community administriert hat, kann auch ein Backup der Diskussionen speichern.

Wie geht es eigentlich Ello, Peach und Vero?

Runtergeladen habe ich mein Material bereits – was ich nun damit mache? Nun, vielleicht lade ich das jetzt alles mal bei Ello hoch? Oder bei Peach? Oder lieber bei Vero?



Video: Planet Wissen “Soziale Medien – Wie sicher sind unsere Daten?”