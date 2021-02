Hackerangriffe – oder schlecht gesicherter Distanzunterricht?

Wenn man den Schlagzeilen der vergangenen Wochen glaubt, ist der Distanzunterricht in der Corona-Pandemie unter einem Sturm von Hackerangriffen zusammengebrochen. Schulserver, die nicht erreichbar waren. Videokonferenzen, die von Störern besucht wurden. Ein paar andere Probleme hier und da. Diagnose also: Hackerangriffe!

Wirklich? Beim genaueren Blick stellen sich einige Fälle anders dar.

– Beispiel: Ickingen. “Hackerangriff auf Onlineunterricht”, hieß es bei der Süddeutschen Zeitung zunächst. Der Grundkurs Deutsch bekam Besucher. Ein Unbekannter fragte, wie es geht. Stöhngeräusche, schrille Musik, bis die Lehrerin den Stecker zog. Hackerangriff? Nein. Fahrlässigkeit: Die Teilnahme an der Videokonferenz war ohne Passwort möglich.

– Beispiel: Rheinland-Pfalz. “Hackerangriff auf Lernplattform”, so der SWR, nachdem Unbekannte die Plattform für den Distanzunterricht mit einem DDoS-Angriff lahmlegten – ihn also mit zahlreichen unsinnigen Anfragen in die Knie zwangen. Hackerangriff? Nicht zwingend. Für DDoS-Angriffe gibt es frei verfügbare Software.

– Beispiel: Unterallgäu. “Ein Hacker aus Augsburg” habe den Distanzunterricht gestört, schreibt die Augsburger Allgemeine. Hackerangriff? Nein. Der 21-Jährige mit Sturmhaube war ein Youtuber. Schüler hatten ihm die Zugangslinks weitergeleitet – und in seinen Youtube-Videos rief er seine Abonnenten dazu auf, ihm weitere zu schicken.

Schulen im Corona-“Lockdown”: Wie geht’s nach den Zeugnissen weiter? – WDR aktuell

Ich möchte die Opfer hier nicht zu Tätern machen. Es ist selbstverständlich nicht in Ordnung, den Distanzunterricht zu crashen – erst recht nicht in der Pandemie. Es ist völlig richtig, dass sich die Polizei um viele dieser Fälle kümmert. Und DDoS-Angriffe gelten grundsätzlich zurecht als Computersabotage – und stehen damit unter Strafe.

Die Vorfälle der vergangenen Wochen pauschal als Hackerangriffe zu bezeichnen, zeugt aber von Faulheit. Es ist die Faulheit, die technischen Hintergründe genau zu beleuchten. Es ist die Faulheit, die Angelegenheit den Strafverfolgungsbehörden zu überlassen und sich nicht um die eigenen Versäumnisse zu kümmern. Und es ist auch die Faulheit einiger Schulen, ihren Distanzunterricht so aufzusetzen, dass er sicher ist.

Deutschland hat einen gewaltigen Nachholbedarf in der Digitalisierung. Wenn wir diesen Rückstand aufholen wollen, müssen wir benennen, wo es hakt – und das tun wir nicht, indem wir “HaCkErAnGrIfF!” rufen, um uns nicht selbst kümmern zu müssen.