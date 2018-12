Hessens Innenminister will den Begriff “E-Sport” “ausradieren”

Es gibt mehr als nur eine Definition für den Begriff “Sport”: Er kann “sowohl als Körper- und Bewegungskultur als auch als Wettbewerbs- oder Wettkampfkultur verstanden werden”, heißt es in der Wikipedia. “Sport” ist nicht nur “zur körperlichen Ertüchtigung ausgeübte körperliche Bewegung”, sagt der Duden, sondern auch “Liebhaberei, Betätigung zum Vergnügen, zum Zeitvertreib, Hobby.”

Hessens Innenminister Peter Beuth sieht das anders: “Mir ist noch nicht klar, wie Bewegen aus Daumen und Zeigefinger Sport sein soll, auch wenn sich auf Bildschirm was bewegt”, sagte der CDU-Politiker diese Woche bei der Eröffnung des Turn- und Sportkongresses in Darmstadt. Gaming habe zwar “seinen Wert”, aber: “E-Sport hat mit Sport nichts zu tun. Wir müssen diesen Begriff ausradieren.”

Ausradieren! Hossa! Das ist ein Schlag ins Gesicht aller, die im E-Sport unterwegs sind. Schon auf der Pressekonferenz antwortete der Vizepräsident des hessischen Landessportbundes Ralf-Rainer Klatt diplomatisch, dass E-Sport “Teil des Digitalisierungsprozesses unserer Gesellschaft” sei, “der eben auch im Sport angekommen ist.” Der Präsident des E-Sport-Bundes Deutschland wurde auf Twitter klarer: “Diese Rhetorik treibt einen Keil in den Dialog mit dem Sport. Unfassbar!”

Die E-Sport-Szene wächst, doch der DOSB will den organisierten Videospielwettkampf nicht als Sportart anerkennen.

Die Aussagen von Peter Beuth platzen in eine Zeit, in der die Bundesregierung plant, mit einem Fördermodell die Gamesbranche zu stärken und E-Sport auch im Vereins- und Verbandsrecht anzuerkennen – was Beuth übrigens für “katastrophal” hält. Dabei sind Dutzende andere Länder weltweit diesen Schritt schon gegangen. Dort gibt es trotzdem noch Menschen, die joggen, Fußball spielen oder mountainbiken.

Was der E-Sport neben dem “Bewegen aus Daumen und Zeigefinger” auch bedeutet, klammert Beuth außerdem aus. Bei den Gamern selbst entsteht ein Gemeinschaftsgefühl – auch dann, wenn sie über das Netz zusammen oder gegeneinander antreten. Wenn klassische Sportvereine E-Sport-Abteilungen gründen, könnte das neue Mitglieder bringen, die wiederum den Verein und damit auch die anderen Abteilungen stärken. Und nicht zuletzt ist das Gaming ein Milliardengeschäft – und damit ein Wirtschaftsfaktor.

Derselbe Peter Beuth, der den Begriff “E-Sport” “ausradieren” möchte, weil man dabei nur Daumen und Zeigefinger bewegt, hat sich im Mai auf seiner Website übrigens damit geschmückt, dass eine halbe Million Euro “für hessische Sportprojekte” investiert werden. Darunter: Schach- und Schützenvereine.