“Ich habe die ARD/ZDF-Onlinestudie 2018 gelesen, damit ihr es nicht müsst”

Wenn man wissen möchte, wie das deutsche Netz und seine Bewohner so ticken, dann hilft ein Blick in die ARD/ZDF-Onlinestudie. Seit mehr als 20 Jahren blickt sie auf die Internetnutzung in Deutschland. Heute ist eine neue Ausgabe der Studie erschienen, voller Statistiken und Details – und ich habe mich durch die wichtigsten Ergebnisse in diesem Jahr gekämpft.

Erstens: 90 Prozent der Deutschen sind online. 63,3 Millionen Menschen ab 14 Jahren nutzen das Internet in Deutschland. Das entspricht 90 Prozent. Die Zahl ist gegenüber dem Vorjahr noch einmal um knapp eine Million gestiegen – da ist also vermutlich auch weiterhin Luft nach oben.

Zweitens: Die Internetnutzung pro Tag ist extrem stark gestiegen. Wer 14 bis 29 Jahre alt ist, kommt im Schnitt auf 353 Minuten am Tag – das sind ganze 79 Minuten mehr als noch im vergangenen Jahr. Insgesamt nutzen 54 Millionen Menschen ab 14 Jahren das Internet jeden Tag.

Drittens: Video schlägt Text schlägt Audio. 82 Minuten am Tag entfallen im Schnitt auf die Mediennutzung im Internet. Davon gehen 32 Minuten für Videos drauf, 30 Minuten fürs Lesen und 25 Minuten fürs Hören. Blickt man auf jüngere Nutzer zwischen 14 und 29 Jahren, fällt die Mediennutzung im Netz noch einmal stärker ins Gewicht – gut also, wenn gerade klassische Medien ordentlich in die digitale Verbreitung von Inhalten investieren.

Viertens: Die Videostrategie von Facebook und Instagram geht auf. Wer sich im Internet Videos anguckt, nutzt dazu Videoportale wie YouTube – diese haben in allen Altersgruppen die Nase vorn. Auffällig ist aber, wie viele Menschen mindestens einmal die Woche Videos bei Facebook und Instagram anschauen. Bei den 14- bis 29-Jährigen sind es 47 Prozent bei Facebook und 42 Prozent bei Instagram. Beide Anbieter scheinen also richtig damit zu liegen, in ihrer Strategie so sehr auf Videos zu setzen.

Fünftens: Die Konkurrenz für Fernseh- und Radiosender wächst. Videoportale und Videostreamingdienste werden immer beliebter. Die Nutzung von Fernsehsendungen übers Netz stinkt dagegen ab – nicht nur bei jüngeren Nutzern. Ähnlich entwickelt sich auch das Hörverhalten: YouTube zum Musik hören und Musikstreamingdienste sind angesagt. Nur rund 15 Prozent der Befragten hören mindestens einmal pro Woche Radio übers Netz. Fernsehsender und Radiosender müssen sich dringend Gedanken machen, wie sie über die Inhalte aus dem linearen Programm hinaus im Netz überleben können.

Wenn ihr tiefer ins Zahlenwerk einsteigen möchtet: auf der Website der ARD/ZDF-Onlinestudie findet ihr die Komplettversion.