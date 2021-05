Künstliche Intelligenz soll für den Spieler spielen

Die Idee liest sich auf den ersten Blick absurd: Eine Künstliche Intelligenz soll Videospiele anstelle der eigentlichen Spielerinnen und Spieler zocken können. Genau diese Idee hat sich der Playstation-Konzern Sony patentieren lassen.

Der Clou: Die KI soll nicht irgendwie vor sich hin spielen, sondern sie soll den Spielstil des Spielers analysieren und nachahmen können. Je mehr sie lernt, umso mehr würde sich der Spielstil dem des menschlichen Vorbilds ähneln. Eigentlich braucht es den echten Spieler dann nicht mehr, die KI selbst könnte ihn ersetzen.

In Teilen der Gaming-Communitys sorgt dieser Gedanke für Unbehagen und Spott. Wer will schon von einem Computerprogramm ersetzt werden? Wer will schon einem Algorithmus beim Spielen zugucken? Einige argumentieren, dass Spiele nur dann Spaß machen, wenn man sie selbst meistert. Wenn man auch die hartnäckigsten Gegner selbst besiegt, ganz alleine, ohne fremde Hilfe.

In der KI steckt mehr drin

Diese Spielefans übersehen aber die Möglichkeiten, die eine selbstspielende KI bietet. Und die sind faszinierend.

Im Patentantrag stellt Sony selbst eine mögliche Anwendung vor: Wer in Multiplayer-Spielen wie “Fortnite” oder “Destiny” im Team mit Freunden spielt, aber kurzfristig das Game beenden muss, könnte wenigstens seine persönliche KI weiterspielen lassen. Das Team hätte die Illusion, dass ihr Spielgefährte mit seinem typischen Spielstil noch an Bord wäre.

Was aber wichtiger ist: Menschen mit körperlichen Einschränkungen könnten so die Chance bekommen, mehr zu spielen.

Inzwischen gibt es mehr Spiele mit Barrierefreiheit als noch vor einigen Jahren, und viele große Spielekonzerne sind sensibel geworden für das Thema. Aber das ist noch nicht genug.

Wie mit technischen Hilfsmitteln barrierefreies Spielen möglich gemacht wird.

Wer eine körperliche Beeinträchtigung hat, kann vielleicht den Knopf auf dem Controller nicht 20 Sekunden lang am Stück festdrücken, das kann zu anstrengend sein. Oder eine Person kann eine bestimmte Spielsituation nicht im vorgegebenen Zeitlimit schaffen.

Games können so schwierig sein, dass sie unschaffbar sind. Durch solche unmöglichen Spielsituationen werden Menschen ausgeschlossen.

IKI könnte Barrierefreiheit möglich machen

Eine Künstliche Intelligenz, die an den schwierigen Stellen auf Wunsch des Spielers die Kontrolle übernimmt, könnte ein Segen sein für alle, die eben hier das Game abbrechen müssten. Diese Barriere wäre eingerissen.

Noch ist die selbstspielende KI nur ein Projekt. Wenn es aber Realität werden sollte, muss Sony diesen Aspekt unbedingt mitdenken.