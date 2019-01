Lass endlich mehr Crossplay zu, Playstation!

Schon letztes Jahr hatte “Fortnite” die Grenzen eingerissen. Der unverschämt erfolgreiche Battle-Royale-Shooter war als erstes Game überhaupt auf allen aktuellen Spielgeräten spielbar: auf dem PC, auf der Xbox, auf der Nintendo Switch, auf der Playstation, sogar auf iOS- und Android-Geräten. Der Clou: Jeder kann seitdem gegen jeden spielen. PC-Spieler gegen Apple-User gegen Konsolen-Fans.

Crossplay vereint die Spieler

Crossplay nennt sich dieses die Plattformen überspannende Zocken – und der derzeit größte Crossplay-Gegner ist Sony mit seiner Playstation. Eigentlich. Denn nach “Fortnite” hat Sony überraschend zugelassen, dass die Gamer nun auch im rasanten Auto-Fußballspiel “Rocket League” im Crossplay gegen PC-, Xbox- und Switch-Spieler antreten können. Und das ist großartig.

Denn von einigen Exklusiv-Titeln wie etwa der “Uncharted”- oder der “Forza”-Reihe erscheinen die großen Blockbuster-Spiele sowieso für alle Plattformen. Von einigen kleineren Details macht es für den Spieler keinen Unterschied, ob er zum Beispiel Lara Croft nun am PC oder auf der Playstation durch antike Ruinen scheucht. Eigentlich gibt es damit keinen Grund, warum die Spieler dann nicht auch alle miteinander zocken können sollten.

https://www.youtube.com/watch?v=2gUtfBmw86Y Video can’t be loaded: Fortnite Battle Royale – Gameplay Trailer (Play Free Now!) (https://www.youtube.com/watch?v=2gUtfBmw86Y)

So spielt sich “Fortnite: Battle Royale”

Die Regel ist Crossplay bei der Playstation aber noch lange nicht. “For the Players” ist Sonys Slogan. Der gilt aber nicht, wenn man mal mit den Besitzern anderer Konsolen spielen will. Und wer hat schon drei Konsolen plus Gaming-PC bei sich zuhause herumstehen, um wirklich alles mit jedem spielen zu können?

Sonys Playstation isoliert sich noch immer

“Fortnite” und “Rocket League” sind also Ausnahmen von Sonys bisheriger Crossplay-Politik. Doch da muss noch sehr viel mehr kommen. Das gerade angekündigte Prügelspiel zur TV-Serie “Power Rangers” erscheint zwar auf allen Plattformen, gemeinsam spielen können aber nur PC-, Xbox- und Switch-Spieler. Also auch die Konkurrenten Microsoft und Nintendo machen hier gemeinsame Sachen. Und Sony bleibt außen vor. Zwar ist die Playstation 4 die derzeit erfolgreiche Konsole – doch langfristig schauen ihre Spieler in die Röhre, während andere User mit- und gegeneinander spielen können.

Die nächste Konsolengeneration mit den Vorzeigemodellen PS5 und der nächsten Xbox steht in den Startlöchern. Hinter den Kulissen von Sony und Microsoft wird gearbeitet, bis sie voraussichtlich in diesem Jahr angekündigt werden und 2020 erscheinen könnten. Und dann ist der perfekte Zeitpunkt gekommen, um von Anfang an Crossplay zu ermöglichen. Für alle Spieler.