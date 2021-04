Markt für Spiele-Apps zum Kaufen so gut wie tot

Der Markt für Videospiele in Deutschland ist gewachsen. Diese Meldung vom Branchenverband Game gibt es seit Jahren immer wieder aufs Neue. Spannend aber: Der größte Wachstumstreiber sind die Spiele-Apps, also Games für Smartphones und Tablets. Dabei zeigt ein genauer Blick auf die Zahlen: Der Markt für Spiele-Apps zum Kaufen ist so gut wie tot.

Bezahlt wird nur noch für In-App-Käufe

2,275 Milliarden Euro haben die Menschen in Deutschland voriges Jahr für Gaming-Apps ausgegeben. Aber: Nur elf Millionen Euro davon wurden für neue Spiele ausgegeben. Der Rest, etwa 99,6 Prozent, ging für In-App-Käufe in den F2P-Spielen, den Free-to-Play-Games, drauf.

Felix Falk vom Game zu In-App-Käufen.

Eine Game-App kostet selten mehr als fünf Euro. Viele sind nicht bereit, das für ein paar Stündchen Unterhaltung auszugeben. Das hat aber dazu geführt, dass es längst unzählige Geschäftsmodelle gibt, wie die Spielefirmen doch noch an unser Geld kommen. Manche finanzieren sich über Werbung, andere bieten kostenpflichtige Zusatzinhalte wie Level, Spielfiguren oder optische Gimmicks an.

Wieder andere bauen Schranken in ihre Games ein: Entweder du musst lange warten, bis es im Game weiter geht – oder du zahlst! Entweder alle anderen Spielerinnen und Spieler sind besser als du und haben Vorteile im Game – oder du zahlst! Aus Free-to-Play wird Pay-to-Win.

Games werden durch Free-to-Play-Mechaniken schlechter

Der Vorteil: Auch ohne nur einen Cent auszugeben, kann man bei einigen dieser Titel eine Menge Spaß haben.

Der Nachteil: Diese Spiele sind schlechter, als sie sein könnten. Denn während es in der Gamesentwicklung Ziel sein sollte, ein so unterhaltsames Spiel wie möglich zu machen, müssen die Entwickler von F2P-Spielen immer überlegen, wie und wo sie Kaufanreize schaffen. Es würde mehr Spaß machen, wenn das nächste Level mit etwas Übung schaffbar wäre? Geht leider nicht, sonst gibt niemand 1,99 Euro aus, um das Level überspringen zu dürfen.

Durch die Masse der Gratisgames haben es die Entwickler von klassischen Finanzierungsmodellen – einmal Zahlen und das war’s – immer schwerer. Ihre Spiele gehen unter, machen nicht mehr die Umsätze und müssen ihrerseits aufs Free-to-Play-Modell umsteigen.

Smartphones sind zum wichtigsten Gerät für Videospiele geworden, nicht nur in Deutschland. Für sie erscheinen täglich viele gute und faire F2P-Games – und eine Unmenge an Apps, die mehr Abzocke als Videospiel sind. Es liegt an uns, diese Spiele nicht auch noch mit unserem Geld zu fördern.