Netflix will Games machen – und das wird richtig schwierig

Netflix ist eine Erfolgsgeschichte: Vom DVD-Verleihshop zum Streaming-Marktführer mit weltweit mehr als 200 Millionen Abonnenten. Aber das Wachstum ist ins Stocken geraten und die Konkurrenz riesig. Eine erhoffte Lösung: Videospiele. Netflix will auch Games ins Portfolio aufnehmen.

Wenn wir über Netflix-Konkurrenz sprechen, sind nämlich nicht nur andere Streaming-Dienste wie Disney Plus oder Amazon Prime Video gemeint. Es geht auch um “Fortnite”, “Genshin Impact”, “Minecraft” und all die anderen Videospiele, die Zeitvertreib für hunderte Stunden bieten.

Netflix will seine User mit Games binden

Und das ist die Währung: die Zeit der User. Wer täglich mehrere Stunden “Fifa” zockt, hat keine Zeit mehr für Netflix – könnte also auf die Idee kommen, das Abo zu kündigen.

Für den Anfang soll es nun auf Netflix Mobile-Games geben, integriert in bestehende Abos, ohne Zusatzkosten. Denkbar wären aber auch aufwändigere Spiele zu beliebten Netflix-Produktionen, “Stranger Things”, “Dark” und so weiter. Den Usern dürfte das gefallen – und sie verbrächten ihre Zeit weiterhin mit Netflix.

So könnte das Games-Angebot von Netflix erfolgreich sein.

So gesehen ist der Schritt von Netflix logisch. Vor allem ist er auch gar nicht so überraschend, schon andere Tech-Unternehmen versuchen sich daran: Google hat den Cloud-Gaming-Service Stadia ins Leben gerufen, Apple wildert mit dem Abo-Dienst Apple Arcade im Gamesmarkt, Amazon produziert eigene Games.

Sie alle wollen was vom fetten Kuchen abhaben. Voriges Jahr sind laut Marktforschungsunternehmen Superdata weltweit ungefähr 115 Milliarden Euro für Videospiele ausgegeben worden.

Das Problem: Games sind schwierig. Aufwändige Produktionen dauern drei und mehr Jahre, verschlingen Unsummen an Geld, und am Ende kann etwas herauskommen, das keinen Spaß macht und nur einen Bruchteil der Kosten wieder einspielt.

Ernüchterung bei Google und Amazon

Das bekommen auch die Großen zu spüren: Google hat seine internen Spielestudios geschlossen, bevor die auch nur ein einziges Spiel veröffentlicht haben. Auch Amazon hat die Produktion eines “Herr der Ringe”-Games eingestampft. Und das vorige Jahr erschienenen Multiplayer-Actionspiel “Crucible” stellte der Online-Versandhandel nach einem halben Jahr wieder ein. Das waren spektakulär schmerzhafte Bruchlandungen in der Spielebranche.

Netflix will Filme und Serien auf Blockbuster-Niveau produzieren. Will es auch Blockbuster-Games machen, braucht das Unternehmen viel Geld und einen langen Atem. Sonst bleibt es eine Stippvisite in der Gameswelt – und für die User nur ein kurzer Zeitvertreib.