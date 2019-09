Nintendo macht sein Image mit “Mario Kart Tour” kaputt

Nintendo hat ein neues Smartphone-Game für iOS und Android veröffentlicht: “Mario Kart Tour”. Und mit diesem Game setzt der Konzern seinen guten Ruf ganz gewaltig aufs Spiel. Denn das neue Mario ist ein Free-to-Play-Titel mit fragwürdigen Finanzierungsmethoden.

Es gibt viele Gelegenheiten, im Spiel Geld auszugeben: Wer etwa eine bestimmte Spielfigur steuern möchte, muss sich eine Lootbox freischalten. Das kostet fünf Rubine, so heißt die Währung im Spiel. Und diese Rubine lassen sich für echtes Geld kaufen, drei für 2,30 Euro, 135 Rubine für 75 Euro.

Wer sich dann eine Lootbox für ein paar Euro gekauft hat, darf sich überraschen lassen: Ob wirklich die begehrte Spielfigur enthalten ist oder etwas völlig anderes, wissen Spielerinnen und Spieler erst, wenn sie das Geld ausgegeben haben. In Belgien sind solche Spielmechaniken bereits als illegales Glücksspiel verboten.



https://blog.wdr.de/digitalistan/wp-content/uploads/sites/2/2019/09/190930_f2p.mp3

Was tun Spieleentwickler gegen den Vorwürfe wie “illegales Glücksspiel”?

Zwar muss niemand Geld ausgeben, aber es gibt immer wieder starke Anreize dies zu tun. Obendrein in einem Spiel, das mit seinen knuddeligen Mario-Charakteren für Kinder ganz besonderes interessant ist.

Und das macht “Mario Kart Tour” für mich so ärgerlich und enttäuschend: Von irgendeiner Spiele-Klitsche mit Billigprodukten erwartet niemand ein faires Geschäftsmodell. Aber Nintendo legt größten Wert darauf, als familienfreundlich zu gelten. Nintendo, so das Image, gehört zu den Guten.

Denn Nintendo macht sein eigenes Ding. Während Sony und Microsoft sich mit ihren Konsolen immer wieder gegenseitig zu übertreffen versuchen, scheint sich der 130 Jahre alte Spielekonzern nicht um die Konkurrenz zu scheren. Und bringt so wahnsinnig erfolgreiche Geräte wie die Wii oder die Switch hervor. Ohne irgendwelchen Trends nachzurennen.

Jahrelang haben Investoren und Marktbeobachter gefordert, Nintendo müsse endlich auf den Smartphone-Zug aufspringen. 2016 war es dann so weit und drei Jahre später hat Nintendo die besonderen Bedingungen von Spieleapps auf dem Smartphone verinnerlicht. Leider.

Ey, was!? 30€ für 10 „Röhren“ als Lootboxen für ne 1,01%ige Chance, die angezeigte Fahrerin zu bekommen. Dazu künstliche Verknappung durch Zeitlimit und Lootboxen „auf Lager“.

NINTENDO WAS IS PASIERT!? #LastTweet pic.twitter.com/KjKVYJtW1g

— Philbo Beutlin (@HerrBeutel) September 25, 2019