Online-Vermummungsverbot in Österreich

Bürgerrechtler sind empört: Die österreichische Regierung plant ein “digitales Vermummungsverbot”, wie das genannt wird. Sie will damit gegen Hassrede, Hetze und Beleidigungen im Netz vorgehen. Die Idee: Jeder, der in öffentlichen Plattformen wie Facebook oder Twitter etwas kommentieren will, muss sich bei den großen Plattformen mit Namen und Adresse registrieren. Oder mit Hilfe der Telefonnummer.

Ein Ende der Anonymität also – zumindest in den großen Onlinediensten mit mehr als 100.000 Nutzern oder 500.000 EUR Umsatz im Jahr. Kleine Blogs sind also nicht betroffen.

Ein Ende der kompletten Anonymität

Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass Menschen, die sich im Netz nicht korrekt verhalten und deswegen Ziel von Strafverfolgung werden (könnten), von den Behörden auch tatsächlich ermittelt werden können. Aber nur in solchen Fällen – für alle anderen bleibt man weiterhin anonym, wenn man möchte. Ob mit Pseudonym oder ohne. Was in der analogen Welt geahndet würde, argumentiert die Regierung, das solle auch im Netz Folgen haben.

Ganz ehrlich: Ich finde diese Argumentation schlüssig. Leider werden solche möglichen Lösungen wenig sachlich diskutiert. Es regiert die Aufregung. Werden Vorschläge gemacht, die einem nicht passen, werden sie gleich verunglimpft. Bei einer nüchternen Analyse hingegen kann man doch nur feststellen: Anonymität macht eine Menge Probleme. Die Menschen benehmen sich nicht. Sie pöbeln rum, beleidigen, verunglimpfen, hetzen und vieles andere mehr. Und warum? Weil es geht. Die Anonymität im Netz schützt sie.

https://vimeo.com/322260538 Video can’t be loaded: Angeklickt: Das Darknet (https://vimeo.com/322260538)

Im Darknet ist alles anonym

Das Recht auf freie Meinungsäußerung bleibt unangetastet

Ja, wir haben ein Recht auf freie Meinungsäußerung. Aber wir haben kein Grundrecht auf Anonymität. Wir haben vor allem kein Grundrecht auf die Verbreitung von Hass, Hetze, Beleidigung und vieles andere mehr im Netz. Das ist durch das Recht auf freie Meinungsäußerung nicht abgedeckt – und wird oft missverstanden. Dass es bislang möglich ist, heißt nicht, dass es richtig ist. Bewährt hat es sich meiner Ansicht nach nicht.

Müsste jeder damit rechnen, für das, was er oder sie schreibt oder postet, auch zur Verantwortung gezogen zu werden – so wie in der sogeannnten “richtigen” Welt -, sähe es im Netz ganz anders aus. Weniger dumpf, laut, krank, beleidigend. Ich finde, das ist durchaus wünschenswert.

Natürlich muss man sehr genau darauf achten, wann der Joker der Ent-Anonymisierung gezogen werfden darf. Wenn jeder, der gegen den österreichischen Bundeskanzler wettert, gleich Konsequenzen befürchten muss, ist das nicht in Ordnung. Werden Todesdrohungen ausgesprochen, allerdings schon. Denn das ist nicht vom Recht der freien Meinungsäußerung gedeckt – jedenfalls in der Regel.

Ich würde mir wünschen, dass das geplante “Vermummungsverbot” ernsthaft und sachlich diskutiert würde.