Die Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb) hat ein Verfahren gegen das alternative Medienangebot KenFM von Ken Jebsen eingeleitet. Er soll seiner “journalistischen Sorgfaltspflicht” nicht nachgekommen sein. Doch was bedeutet das eigentlich?

Erstes Verfahren dieser Art

Journalistische Sorgfaltspflicht ist der sperrige Begriff dafür, was den Journalismus-Beruf letztlich zu einem großen Teil ausmacht: Das, was veröffentlicht wird, muss auch mit Quellen belegt werden können. Daran scheitern auch Journalisten nicht so selten.

Die Verlage haben ein eigenes Gremium, das solche Fehler rügt, den Presserat. Bei den Öffentlich-Rechtlichen übernehmen diese Aufgabe die Rundfunkräte. Allen steht die Möglichkeit offen, sich bei diesen Institutionen zu beschweren.

Viele Onlineangebote haben nicht so ein Korrektiv. Seit Ende letzten Jahres sind dann die Medienanstalten dafür zuständig. Das Verfahren gegen KenFM ist das erste dieser Art und deshalb von besonderer Bedeutung. Das Verfahren wird zeigen müssen, wie Desinformation eingedämmt werden kann.

Artikel könnten aus dem Netz verschwinden

Die Medienanstalten legen großen Wert darauf, nicht zensieren zu wollen. Sie wollen nur bei “manipulativ” wirkenden Inhalten eingreifen. Welche Inhalte beanstandet wurden, ist nicht bekannt. KenFM wird allerdings seit Jahren von verschiedenen Stellen vorgeworfen, Desinformation zu verbreiten.

Am Ende dieses Verfahrens könnte die mabb Ken Jebsen dazu auffordern, die beanstandeten Artikel aus dem Netz zu entfernen. Macht er das nicht, könnte ein Zwangsgeld hinzukommen. Das gesamte Angebot KenFM bleibt davon unberührt, anders als Jebsen behauptet.

“KenFM” verdreht die Tatsachen

Jebsen sieht sich selber als Opfer. Er werde zensiert und verweist auf das Ranking der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen. Dort ist Deutschland zuletzt um mehrere Plätze abgewertet worden – er stellt direkt den Zusammenhang zwischen der Pressefreiheit und dem Verfahren gegen ihn her.

Es gibt tatsächlich einen Zusammenhang, aber Jebsen verdreht die Tatsachen. Reporter ohne Grenzen hält die Pressefreiheit in Deutschland für schlechter, weil die Zahl der Gewalttaten gegen Journalisten stark zugenommen hat.

Viele dieser Angriffe haben während der Demonstrationen der „Querdenken“-Bewegung stattgefunden. Jebsen ist mehrfach bei Querdenken-Demonstrationen aufgetreten und sympathisiert mit der Bewegung. Er ist also selber mitverantwortlich für die schlechter gewordene Situation für Journalisten in Deutschland.