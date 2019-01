Was uns der Bundestag-Leak sagen will

Und es ist wieder passiert: Ein Hackangriff auf die Politik. Die privaten Daten und vertraulichen Dokumente Hunderter Politiker (und Prominenten) sind im Netz gelandet. Diesmal auf Twitter. Die Art und Weise, wie die geleakten Informationen verteilt wurden – nämlich zeitlich gestreckt – lässt den Verdacht zu, dass die Hacker ihre Arbeit genießen. Sie sagen uns: Seht her! Wir können so etwas – und ziehen den Schmerz bewusst in die Länge.

Geheimdienste waren es wohl eher nicht

Zumindest Geheimdienste kommen daher als Täter in diesem Fall eher nicht in Betracht. Allerdings ist der durch den jetzt bekannt gewordenen Leak entstandende Schaden enorm: Das Vertrauen in die Vertraulichkeit ist angeschlagen. Wenn vertrauliche Informationen und Dokumente von Politikern abgegriffen werden können – darunter offensichtlich auch von der Kanzlerin – dann ist so ziemlich alles denkbar.

Wir haben dieses Jahr einige Wahlen, unter anderem EU-Wahlen. Das Vertrauen in die Politik allgemein (weiter) zu erschüttern ist daher eine durchaus denkbare Motivation für den Datenleak. Auffallend, dass ausgerechnet AfD-Politiker von diesem Leak nicht betroffen sind. Sie könnten von der Aktion – gewollt oder ungewollt? – profitieren. Die “etablierte” Politik steht wie ein begossener Pudel da. Wer derart vorgeführt wird, der ist keine überzeugende Führungskraft – könnten viele denken.

https://vimeo.com/309471401 Video can’t be loaded: Bundestag-Leak: Wer könnte dahinter stecken? (https://vimeo.com/309471401)

Jörg Schieb beantwortet einige wichtige Fragen zum Bundestag-Leak

Weniger Vertrauen in die Technik

Natürlich: Man kann jetzt vortrefflich darüber diskutieren, ob Politiker “sich auskennen” und Daten ausreichend schützen. Selbst Hillary Clinton hat im Präsidentschaftswahlkampf private Handys benutzt, um vertrauliche Dokumente auszutauschen. Ein No-Go aus Sicht der Sicherheitsexperten. Aber wohl nie völlig zu verhindern.

Der Leak zeigt deshalb etwas anderes: Wie verletzlich wir durch den immer stärkeren Einsatz von digitaler Technik sind. Wie leicht vertrauliche Dokumente und Informationen in falsche Hände oder in die Öffentlichkeit gelangen können. Wenn aber selbst der Bundestag immer wieder Ziel von (erfolgreichen) Hackangriffen ist, wie sieht es dann erst in Unternehmen oder im Privatbereich aus?

Das sollte uns zu denken geben. Wir sollten der Technik nicht blind vertrauen, sondern immer skeptischer werden. Und vor allem sollten wir alle – die Politik zuerst – dem Thema Datensicherheit einen größeren Stellenwert einräumen.