Wie Ellie eine E-Sport-Affäre verursachte

Eigentlich fing es ganz harmlos an. Kurz vor Weihnachten präsentierte der amerikanische E-Sport-Verein Second Wind seine neueste Spielerin im Team: Ellie. Ihre Disziplin: Das fröhlich-bunte Actionspiel “Overwatch” vom Entwickler Blizzard, in dem sich zwei Teams mit allerlei schwerem Geschütz zu Leibe rücken. Und Ellie ist gut. Innerhalb kürzester Zeit erspielte sie sich eine Topplatzierung in der Spielerrangliste Nordamerikas. Und das sorgt für Aufsehen in der Community.

Das ist "Overwatch".

Die Fans wollen wissen: Wer ist Ellie? Vor allem ist sie eine der wenigen Frauen in ihrer Spielklasse. Spieleentwickler Blizzard legt zwar großen Wert auf Diversität in “Overwatch”, die Spielfiguren haben vielfältige kulturelle Hintergründe und die Heldin Tracer etwa ist lesbisch. Doch in Ellies Liga dominieren die Männer. Und während die mit Vor- und Nachnamen bekannt sind, so wie auch die Frauen in der Liga, bleibt Ellie einfach nur Ellie.

Das wirft Fragen in der Community auf. Wo kommt Ellie her? Warum schweigt sie während der Matches die meiste Zeit? Kann es wirklich sein, dass eine Frau so schnell eine so gute Overwatch-Spielerin wird? Und es wird toxischer: Auch andere E-Sportler spekulieren, es könne sich nicht um eine Frau handeln, sondern es müsse ein männlicher Spieler sein, der sich einen Zweit-Account zugelegt hat.

Ellie schmeißt hin

Es gibt die ersten Beleidigungen, ein Shitstorm entwickelt sich, dann wird zum Doxing aufgerufen: Die Community soll persönliche Daten, Adressen, Telefonnummern und so weiter von Ellie sammeln und veröffentlichen, damit endlich bekannt wird, wer Ellie wirklich ist. Schnell hat Ellie die Schnauze voll. Noch vor ihrem ersten offiziellen Match für ihr neues Team gibt sie auf und schmeißt hin.

Eigentlich könnte diese Geschichte an dieser Stelle zu Ende sein. Wir hätten ein weiteres hässliches Beispiel dafür, wie Frauen in der Gaming-Szene und im E-Sport behandelt werden können. Doch die Geschichte geht weiter.

Sexismus und Beleidigungen kommen in der Gaming-Szene immer wieder vor.

Kurz nach Ellies Rücktritt erhärten sich die Gerüchte: Ellie gebe es nicht, sie soll von einem männlichen Top-500-Spieler namens Punisher gespielt worden sein. Dann bestätigt der Spieler Coluge: Ja, ich habe zusammen mit Punisher unter dem Ellie-Account gespielt. Es habe sich um ein soziales Experiment gehandelt. Schließlich bestätigt Overwatch- Hersteller Blizzard: Ellie ist nicht, wer sie vorgibt zu sein. Der Mob, der zuvor schon die Jagd aufgenommen hatte, fühlt sich im Recht.

Was bleibt, ist eine Posse im E-Sport, bei der es nur Verlierer gibt. Teile der Community haben ihr hässlichstes Gesicht gezeigt, das Team Second Wind ist in die Blamage geschlittert und das vermeintliche “soziale Experiment” dürfte dafür sorgen, dass talentierte Spielerinnen noch kritischer beäugt werden – und es künftig noch ein wenig schwieriger haben, sich im E-Sport durchzusetzen.