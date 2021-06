Wie in Games die Erde gerettet wird

Games wollen authentisch sein und realistisch wirken. Also kommen auch sie am Klimawandel nicht mehr vorbei. Umweltschonend ist die Industrie allerdings nicht.

In Games wie dem kürzlich erschienenen “Imagine Earth” dreht sich alles um die klimaschädliche Ausbeutung der Erde und den Neuanfang auf fremden Planeten: Die Spielerinnen und Spieler dürfen einen winzigen Planeten kolonisieren und seine natürlichen Ressourcen zu Geld machen. Wälder roden, Kohlekraftwerke hochziehen, die Meere leerfischen – alles möglich in dem Game des Berliner Zwei-Mann-Studios Serious Brothers.

Aber wer das tut, muss mit den Konsequenzen leben: Waldbrände, Überschwemmungen, bis hin zur völligen Verheerung der Kolonie. Wer will, kann natürlich auch eine klimaneutrale Kolonie errichten.

Gamesindustrie gegen den Klimawandel?

“Imagine Earth” ist mit seiner Botschaft nicht alleine. Der Gameskonzern Ubisoft hat es als Unternehmensziel ausgegeben, den eigenen CO2-Fußabdruck zu verkleinern. Der Green Game Jam will für umweltbewusstes Gaming sensibilisieren. Ein deutscher Games-Verlag pflanzt pro verkauftem Exemplar des Endzeitspiels “Endzone” einen Baum.

Ist “Imagine Earth” ein aktivistisches Spiel?

Da steckt auch Greenwashing mit drin, aber das Spiel zeigt jedenfalls auch: Die Klimakrise ist ein Thema für die Gamesbranche.

Für die Spielenden sieht das ähnlich aus: Das Hobby “Gaming” ist nicht klimaneutral. Wer die Hitzeentwicklung einer Xbox oder einer Playstation unter Höchstlast hautnah spürt, dem ist klar, welche Energie durch die Spielkonsole fließt.

Bei Desktop-PCs sieht es nicht anders aus: Viele wollen die leistungsstärkste Technik – und nicht die Technik, die besonders viel Energie spart. Green Gaming ist nicht das drängendste Thema.

24 Millionen Tonnen CO2 durch Gaming

Eine Studie der University of California kam schon vor zwei Jahren zu dem Ergebnis, dass Gaming in den USA 24 Millionen Tonnen CO2 im Jahr freisetzt. Zum Vergleich: Laut Klimabilanz des Umweltbundesamtes verursachte der gesamte Verkehr in Deutschland voriges Jahr 146 Millionen Tonnen CO2.

Um den eigenen CO2-Fußabdruck zu verringern, können Spieler zum Beispiel die Auflösung des Spiels runterschrauben, auf Online-Multiplayer-Games verzichten, die über Rechenzentren laufen, oder auf mehr auf Energieeffizienz achten, etwa bei Grafikkarten. Wichtigster Tipp: Die Konsole oder den Computer ausschalten – und nicht nur den Schlummermodus aktivieren.

Ein Wunsch aber an die Branche: Warum nicht jedes Game mit einem Energiesparmodus ausstatten? Ein bisschen weniger hübsch, ein bisschen weniger perfekt, dafür auch ein bisschen weniger energiehungrig. Das wäre mal ein konkreter Lösungsansatz.