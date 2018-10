Wie wär’s mal mit Produkthaftung?

“Eltern haften für ihre Kinder!”, dieser sympathische Satz steht ja auf so manchem Schild – zum Beispiel auf Spielplätzen aufgestellt. Wenn man Eltern für ihre Kinder haftbar machen kann, warum eigentlich nicht Hersteller für ihre Produkte? Natürlich: Es gibt eine Produkthaftung. Grundsätzlich. Nur greift die häufig genug nicht. Bestes Beispiel: Sicherheitslücken. Andauernd gibt es neue Sicherheitslecks – und der Hersteller muss dafür nicht haften.

Sicherheitslecks erzeugen enormen wirtschaftlichen Schaden

Wer die Suchmaschine seines Vertrauens mal mit Begriffen wie “Sicherheitsleck”, “Sicherheitslücke” oder “Hack” füttert, bekommt gleich unzählige Fundstellen präsentiert. Kein Wunder, denn es vergeht praktisch kein Tag, an dem nicht diverse neue Sicherheitslecks bekannt werden. Ganz zu schweigen von den Sicherheitslecks, die nur Hacker kennen und ausnutzen.

Prominente Beispiele – allein aus dieser Woche: Sicherheitsleck in Google+. Danach wurde Google+ geschlossen. Und ein Sicherheitsleck in WhatsApp. Doch was passiert den Unternehmen, wenn sie Sicherheitslecks zu verantworten haben? Richtig: Praktisch nichts. Dabei sind Sicherheitslecks nicht nur ärgerlich, sondern kosten die Volkswirtschaft ein Vermögen.

https://vimeo.com/294915943 Video can’t be loaded: Experte Frank Rieger fordert stärkeren Focus auf Produktsicherheit (https://vimeo.com/294915943)

Experte Frank Rieger fordert stärkeren Fokus auf Produktsicherheit

Produkthaftung würde Denken und Handeln verändern

Denn Sicherheitslecks müssen gestopft werden. Updates einspielen kostet Zeit – und damit Geld. Doch noch viel schlimmer ist, dass Hacker Sicherheitslecks ausnutzen. Sie dringen in Rechner, Smartphones und Geräte ein, lesen Daten aus, manipulieren sie, stellen andere Dinge an. Der volkswirtschaftliche Schaden lässt sich kaum beziffern. Dafür kommen wir alle auf – die Unternehmen aber streichen die Gewinne ein.

Das würde alles anders aussehen, wenn es eine konsequente Produkthaftung gäbe. Wenn Unternehmen dafür haftbar gemacht würden, wenn sie Sicherheitslecks zu verantworten haben. Sie würden dann viel größere Anstrengungen unternehmen, so etwas zu vermeiden. Und: Die Unternehmen müssten verpflichtet werden, auf Jahre hinaus Sicherheits-Updates für ihre Produkte anzubieten. In der Realität wird dieser Service oft gar nicht angeboten oder schnell eingestellt, wenn ein Produkt nicht mehr verkauft wird.

Das muss sich dringend ändern, sagt auch Frank Rieger. Er ist Mitglied im Chaos Computer Club und Autor von Büchern über Cyber-Security.