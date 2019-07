Wolfenstein bringt Hakenkreuze ins Computerspiel

Heute sind gleich zwei Spiele aus der Wolfenstein-Reihe erschienen: “Wolfenstein: Youngblood” und “Wolfenstein: Cyberpilot”. In beiden Games kämpft der Spieler gegen Nazis – die Spiele sind die ersten großen Blockbuster-Spiele, die Nazi-Symbolik und Hakenkreuze zeigen. Endlich.

Das ist in Ordnung so. Die USK, die Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle, hat die Spiele geprüft und die Altersfreigabe “Ab 18 Jahren” vergeben. Damit können die Spiele in Deutschland ganz offen und legal verkauft werden.

Games dürfen Hakenkreuze zeigen

Eigentlich ist das Symbol des Hakenkreuzes verboten, aber es gibt Ausnahmen. Die regelt die Sozialadäquanzklausel: Verfassungsfeindliche Symbole dürfen gezeigt werden, wenn sie der Wissenschaft, der Bildung oder der Aufklärung dienen. Oder der Kunst.

Quentin Tarantinos “Inglorious Basterds” zeigt Hakenkreuze im Kino ebenso wie verschiedene Comedy-Shows im Fernsehen. Und vor ziemlich genau einem Jahr hat die USK entschieden: Auch Computerspiele fallen unter die Sozialadäquanzklausel.

Das war die richtige, überfällige Entscheidung. Es gibt keinen Grund, warum das Medium Computerspiel eine Sonderbehandlung bekommen sollte. Außerdem hat das strikte Verbot von Hakenkreuzen in Videospielen absurde Blüten getragen. Bestes Beispiel auch hier: “Wolfenstein” von 2017.

Es gab eine internationale Version mit Hakenkreuzen, mit Hitler als greisem Antagonisten, mit Juden ermordenden Nazis. Und es gab eine für den deutschen Markt angepasste Version ohne Hakenkreuze, dafür mit Herrn Heiler. Und es gab keine Juden. Eines der größten Verbrechen des Nationalsozialismus ließ die deutsche Variante der Wolfenstein-Dystopie unter den Tisch fallen.

Wie “Through The Darkest Of Times” mit Hakenkreuzen umgeht.

Diese Absurdität hat dazu beigetragen, das strikte Hakenkreuz-Verbot 2018 endlich zu brechen. Aber auch andere Spiele haben ihren Anteil: Im deutschen “Through The Darkest Of Times” geht es um Zivilisten im Widerstand, und in “Attentat 1942” berichten Zeitzeugen über ihre Erlebnisse während der Besatzung Tschechiens durch die Deutschen. Das ist fast mehr Dokumentation als Spiel – und “Attentat 1942″durfte wegen der enthaltenen Hakenkreuze zunächst nicht in Deutschland veröffentlicht werden.

Die Wolfenstein-Spiele sind in erster Linie Unterhaltung fürs große Publikum, ihre Freigabe bedeutet jetzt aber keine Schwemme an Hakenkreuzen in Spielen. Denn die USK prüft weiterhin jedes einzelne Spiel – und wenn ein Spiel Hakenkreuze nur als billigen Effekt nutzt oder gar zur Verherrlichung des Nationalsozialismus, wird es weiterhin keine Freigabe bekommen. Diese Aufgabe erfüllt die USK bisher vorbildlich.