Apple will mehr vom riesigen Games-Kuchen haben

Jetzt macht also auch noch Apple Computerspiele. Wer das neue Betriebssystem iOS 13 nutzt, entdeckt Apple Arcade im App Store. Für rund fünf Euro monatlich bekommen die User im Moment circa 60 Games. Ohne weitere Kosten, ohne Werbung. Bisher gibt es Arcade nur fürs iPhone, andere Apple-Geräte sollen am 30. September folgen.

Für Apple ist das eine große Sache. Das zeigt schon das neue Layout des App-Stores: Apple Arcade reiht sich dort als neue Hauptkategorie neben “Heute”, “Spiele”, “Apps” und “Suchen” ein, die “Updates” verstecken sich fortan im User-Profil. Ansonsten funktionieren die angebotenen Programme exakt so wie alle anderen Apps auf Apple-Geräten: laden und losspielen.

Es gibt schon so viele Spiele

Wenn es allerdings an einem keinen Mangel gibt, dann sind es: kostenfreie Spiele fürs Handy oder fürs Tablet. Der App-Store ist hoffnungslos überfrachtet mit kleinen, großen, guten und sehr schlechten Spielen. Das ist kein Apple-Phänomen: Auch der Google Playstore und so ziemlich jeder andere Shop für digitale Spiele erstickt an einer Flut von Games.

Genau dieses selbst geschaffene Chaos ist Apples Chance. Ein kuratiertes Angebot mit dem Ziel: Ein Spiel mit dem Label Apple Arcade ist kein Schrott. Denn hier müssen die Entwickler nicht circa 30 Prozent ihrer Einnahmen an Apple abdrücken, wie es im App-Store üblich ist. Sie bekommen direkt von Apple den Lohn ihrer Arbeit.

Das bedeutet auch: Damit Apple Arcade attraktiv bleibt, braucht die Plattform gute Spiele. Wie andere Spieleplattformen nimmt damit also nun auch Apple teil an der Jagd auf möglichst interessante Spiele, die dann exklusiv für iOS erscheinen sollen.

Was bedeutet “Exklusivspiel” und was haben die Entwickler davon?

Bisher kann sich das Angebot sehen lassen: Es gibt die kleinen Zwischendurch-Spiele, aber auch ambitionierte Indiegames. “Bleak Sword” etwa. Das Actionspiel im angesagten schwarz-weiß ist immer wieder für ein paar Minuten gut. Auch für Kinder gibt es witzige Spiele für Kinder: In “Sasquatch” zum Beispiel stibitzt der Spieler als freundliches Monster die Vorräte von Campern.

Verzichtet Apple Arcade wirklich auf Free-to-Play?

Apple Arcade taugt also zumindest für den ersten kostenlosen Monat. Nun muss Apple aber beweisen, dass unter Arcade tatsächlich nur vollwertige Spiele veröffentlicht werden – ohne plötzlich auftauchende Bezahlschranken, kostspielige Zusatzinhalte oder sonstige Free-to-Play-Mechaniken. Durch genau solche Bezahlmodelle hat die Branche voriges Jahr weltweit circa 88 Milliarden Dollar eingenommen. Es könnte verlockend sein für Apple, den eigenen Anteil davon noch ein wenig zu vergrößern.