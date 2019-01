Datenschutz endlich mal ernst nehmen

Heute (28.01.2019) ist europäischer Datenschutztag. Eine Idee des Europarats. Der möchte, dass wir User regelmäßig für Datenschutz sensibilisiert werden – so die offizielle Begründung, warum der Tag ins Leben gerufen wurde. Mein Vorschlag wäre, doch mal die Politik und Wirtschaft für das wirklich wichtige Thema zu sensibilisieren. Nicht wir, die User, sollten vorsichtig(er) sein, sondern die Konzerne weniger Möglichkeiten haben, Daten zu erheben, zu speichern und auszuwerten. Wie wäre das denn?

Nach sieben Tagen alles automatisch löschen

Grund genug für ein radikales Umdenken gibt es allemal. Die Datenschutzexpertin Katharina Nocun zum Beispiel vergleicht die im Netz übliche Praxis sehr anschaulich: Wie würden wir es wohl finden, wenn uns beim Einkauf im Supermarkt die ganze Zeit ein Mitarbeiter über die Schulter schaut und alles genau beobachtet – sogar, was wir uns anschauen und welche Waren wir wieder zurück ins Regal legen? Wir würden wohl ausflippen … Doch online passiert genau das. Die Anbieter wissen genau, was wir uns vor sieben Monaten angesehen haben – und wie lange. Aber weil wir es nicht mitbekommen, stören wir uns nicht daran.

Es wäre Aufgabe der Politik, verbindlich zu klären, wie viel Datensammeln in Ordnung geht und was nicht. Möglich, dass es das Einkaufserlebnis verbessert, wenn uns die Onlineshops beim Einkaufen zuschauen. Aber warum schreiben wir den Unternehmen nicht zum Beispiel vor, solche Daten nach sieben Tagen wieder zu löschen? Per Default. Wenn ein Onlineshop die Daten länger speichern will, muss er nicht nur um Zustimmung bitten, sondern auch dafür etwas tun. Zum Beispiel Rabatte gewähren.

https://vimeo.com/278617324 Video can’t be loaded: Kinder und Datenschutz im Netz (https://vimeo.com/278617324)

Auch Kinder verdienen Datenschutz: Hier allerdings sind die Eltern in der Pflicht

Wirksamer Datenschutz in unserem Interesse

Das wäre Datenschutz, der uns Konsumenten keine Mühe macht – und Vorteile brächte. Datenschutz by Design. Dann bräuchte man auch keine komplizierte DSGVO, die für Unruhe bei Ärzten oder Friseuren sorgt, aber die großen Onlinedienste weitgehend unbeeindruckt lässt. Es wäre ein großer Wurf beim Datenschutz wünschenswert. Also etwas, was die Prinzipien ändert, nicht die Details. Datenschutz im Sinne der Verbraucher, nicht im Sinne der Unternehmen.

Es geht nicht darum, jeden Cookie zu verdammen und jedes Eingabeformular als Bedrohung zu empfinden. Es geht darum, einen fairen Umgang mit Daten anzustreben. Mit völliger Transparenz und vor allem Gestaltungsmöglichkeit für den Verbraucher. Mit serienmäßig eingebautem Datenschutz. Und ohne Lücken, also ohne die Möglichkeit, mit dem Hinweis auf Firmensitz in Irland, Kalifornien oder sonstwo bevorzugt behandelt zu werden.

Das wäre es, was ich mir für den europäischen Datenschutztag wünsche.