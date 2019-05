Der E-Sport braucht den Sport nicht, er braucht Anerkennung

Wenn ich eine Runde Fifa am PC spiele, treibe ich keinen Sport. Denn das Computerspiel “Fifa” sei keine Sportart, sagt der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB). Aber “Fifa” sei eine Simulation, ein virtueller Sport, und könne deswegen seinen Platz im klassischen Fußballverein finden. Immerhin hätten die meisten Bundesligisten inzwischen eine eigene E-Sportsparte. Andere Spiele, die kein Vorbild im analogen Sport haben, wie “League of Legends”, hätten dagegen nichts im Sportverein verloren, so der DOSB.

Doch diese Zweiteilung ist Unsinn, sie ignoriert, wie die Spiele eigentlich funktionieren: Die Bewegungsabläufe des Athleten sind ähnlich, ob mit Maus und Tastatur ein Fußballspieler übers virtuelle Grün gesteuert wird oder ein Avatar aus “League of Legends” mit ähnlichen Bewegungsabläufen über ein Fantasy-Schlachtfeld.



ESBD-Präsident Hans Jagnow über die Anerkennung des E-Sport.

Dennoch sitzen sich auf der Podiumsdiskussion “Braucht der Sport den E-Sport” gegenüber: die Vertreterin des Sportbundes, Veronika Rücker, und des E-Sport Bunds Deutschland, Hans Jagnow, gegenüber. Sie kommen auf keinen gemeinsamen Nenner in der Frage: Ist E-Sport Sport? “Nein”, sagt die eine, “Ja”, der andere. Der DOSB wird mit seinen 24 Millionen Mitgliedern noch lange dafür sorgen, dass es beim “Nein” bleibt.

Der eine hat offensichtlich dicke Kinder mit Chicken McNuggets-Eimer erwartet und der andere kann sich nicht vorstellen, dass man beim Weitsprung mental beansprucht ist. Die #eSports Diskussion in einem Satz. #dlfspoko — Sebastian Kath (@sebka) May 10, 2019

Aber während die Verbände noch darüber diskutieren, ob E-Sport mehr gesellschaftliche Anerkennung bekommen soll – so wie es im Koalitionsvertrag der Bundesregierung festgehalten wurde – machen die E-Sportler ihr eigenes Ding.

E-Sport-Amateure brauchen Unterstützung in Deutschland

Natürlich fände ich es spektakulär, wenn Deutschland bei den Olympischen Spielen eine Goldmedaille in Fifa nach Hause bringen würde. Die meisten Sportler selbst brauchen eine solche Anerkennung aber nicht: Sie haben sowieso ein Millionenpublikum und können Arenen mit Fans füllen. Diese feiern die Leistungen der Spieler.

Wem die Debatte aber nicht egal sein sollte, sind die Amateure. Für diese Spielerinnen und Spieler gibt es die größten Hindernisse, sich zu organisieren: Hier fehlt es an Geld, anerkannten Ehrenämtern und schlichtweg physischen Räumen zum Austausch mit Gleichgesinnten. Und genau dafür braucht der E-Sport mehr Anerkennung. Verdient hat er sie, denn der faire Wettkampf zwischen den Spielern atmet den olympischen Gedanken. Auch wenn er digital ist.