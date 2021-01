Die Influencerin “Bibi”: Aus Schimmel Geld machen

Bianca Claßen gehört zu den erfolgreichsten Influencerinnen in Deutschland. Die meisten kennen sie wohl eher als “Bibi” von ihrem sehr reichweitenstarken Youtube-Kanal “BibisBeautyPalace“. Dort hat sie vor einigen Jahren mit Schminktipps begonnen – jetzt ist sie eine ziemlich erfolgreiche Geschäftsfrau mit fast sechs Millionen Abonnenten.

Schleichwerbung?

Bibi verdient nicht nur mit ihren Youtube-Videos Geld, sondern auch durch Product Placement, also durch die geschickte Platzierung von Produkten in ihren Videos gegen Bezahlung. Das brachte ihr immer wieder den Vorwurf der Schleichwerbung ein.

Vor fast sechs Jahren startete sie mit Partnern sogar eine eigene Kosmetikmarke, deren Produkte sie auf ihrem eigenen Youtube-Kanal bewirbt – konsequent, denn mit den Produkten spricht sie exakt die minderjährige Zielgruppe an, die auch ihre Videos schaut.

Sogar mit Schimmel könnte Bibi Geld verdienen

Wie beliebt Bibi und von ihr empfohlene Produkte bei ihren Fans sind, darauf könnte dieses Youtube Video hindeuten. Darin spricht sie über ein Smartphone samt angeschimmelter Hülle, das sie im heimischen Schrank gefunden hat.

Sie muss ihren Fans die Hülle nur zeigen, schon wird sie gefragt, ob diese zu verkaufen sei. Bibi stellt darauf die Hülle (nicht das Handy) bei Ebay ein, um den Erlös zu spenden. Nach wenigen Stunden bietet jemand 133.330 Euro.

Bibi und ihr Ehemann ziehen daraufhin die Versteigerung zurück, weil sie das Gebot für einen Scherz halten. Sie fürchten sich auch vor den Ebay-Verkaufsgebühren von über 13.000 Euro. Der Höchstbietende und auch Ebay könnten allerdings möglicherweise dafür sorgen, dass Bibi die Gebühren trotzdem zahlen muss – so sind die Regeln auf der Verkaufsplattform.

Bibi: Ein besonderes Leben

Bibi und ihr Ehemann Julienco (ebenfalls Influencer, mit bürgerlichem Namen Julian Claßen) scheinen wirklich ein besonderes Leben zu führen, ihre Videos haben schon lange etwas von einer Daily Soap. Sie vermarktet sich und ihre Familie und gewährt ihren Fans scheinbar tiefe Einblicke – übrigens ganz im ursprünglichen Sinne des Begriffes “Daily Soap”: werben und unterhalten.

Im Ernst: Wer vergisst schon ein teures Smartphone, um es dann ein Jahr später wiederzufinden? Das ist übrigens kein Einzelfall: Vor Jahren will Bibi ihr iPad nach mehreren Monaten in einer Bettritze wiedergefunden haben. Was für ein außergewöhnliches Leben – oder war das doch nur Product Placement?