Steuergelder für Computerspiele

Die Spielebranche hat jahrelang danach geschrien – jetzt bekommt sie ihre Förderung. Bis zu 200.000 Euro können Spieleentwickler in Deutschland vom Staat kassieren, damit sie ihre Projekte verwirklichen. Das ist die erste bundesweite Förderung von Computerspielen überhaupt. Und es wird höchste Zeit.

Deutschland ist kein Entwicklerland

In Deutschland lieben wir Computerspiele: 2018 haben wir 4,4 Milliarden Euro für sie ausgegeben. Wenn es aber an die Entwicklung geht, sieht es traurig aus: Von 100 Euro, die in Deutschland für Games ausgegeben werden, landen nur etwa 5 Euro in den Taschen der deutschen Entwickler. Obwohl es einzelne Vorzeigespiele gibt, “Anno 1800” oder “Shadow Tactics” zum Beispiel.

Doch das ist nicht genug. Schon der Blick auf den Deutschen Computerspielpreis, dieser traurigen Veranstaltung, zeigt, wie hoch der Nachholbedarf in der Branche ist. Nachdem sie jahrelang ignoriert oder verteufelt wurde – Stichwort: Killerspieldebatte -, ist es jetzt richtig und wichtig, dass das Medium Unterstützung bekommt. Auch mit Steuergeldern, also von uns allen finanziert.

So funktioniert die Förderung.

Die De-minimis-Förderung soll für höhere Umsätze und damit wiederum für höhere Steuereinnahmen sorgen. Es geht aber nicht nur um wirtschaftliches Kalkül. Hier geht es auch um Kulturförderung, und auch wenn viele es nicht gerne hören: Computerspiele sind die Kulturform des 21. Jahrhunderts.

Wie in der Literatur oder im Kino reicht die Spannbreite der Produktionen von reiner Unterhaltung bis zu echten Meisterwerken. Letztes, bestes Beispiel: Das jüngst erschienene “A Plague Tale” zeigt, wie visuell und akustisch beeindruckend eine Geschichte über den Verlust der Unschuld erzählt werden kann. “A Plague Tale” kommt aus Frankreich. Das Mittelaltermärchen hätte aber ebenso gut aus Deutschland kommen können.

Jetzt müssen sich Deutschlands Entwickler beweisen

Richtig ist: Mit höchstens 200.000 Euro lassen sich nur kleinere Games umsetzen. Mehr soll es Ende des Jahres geben. Dann wird, falls die Europäische Kommission grünes Licht gibt, ein Fördertopf von 50 Millionen Euro freigegeben. Aber gerade die kleinen Projekte, die jetzt gefördert werden, sind wichtig.

Spätestens im November nächsten Jahres müssen sie fertig sein. Dann werden Kritiker, Spieler und Medien sehr genau schauen, was die Gamedesigner mit den Steuergeldern angestellt haben. Es müssen keine brillanten Spiele sein – aber sie müssen mutig sein, sie müssen sich etwas trauen und etwas anderes machen. Sie müssen beweisen, dass die deutsche Gamesbranche die Förderung auch verdient hat.