Facebook und Twitter sperren Donald Trump – aber das reicht nicht

Die Feuerwehr ist da – und schießt noch einmal ordentlich Löschwasser auf das längst abgebrannte Haus. So wirkt die Sperre, mit der Facebook und Instagram, YouTube, Snapchat und Twitter den scheidenden US-Präsidenten belegt haben.

Nach dem Sturm auf das Kapitol hatte Donald Trump ein Video veröffentlicht, in dem er dazu aufrief, sich aus dem Gebäude zurückzuziehen. Gleichzeitig wiederholte er seine Lügen über einen angeblichen Wahlbetrug und zeigte Sympathie für die Menschen, die Washington gerade ins Chaos stürzten. Die Plattformen löschten das Video und sperrten Trump.

Facebook-Mitarbeiter fordern komplette Sperre für Trump

Ob das reicht? Laut BuzzFeed News geht bei Facebook die Forderung um, Trump dauerhaft den Saft abzudrehen. Diskussionen dazu seien von den Administratoren des internen Mitarbeiterforums aber in weniger als einer Stunde eingefroren worden.

“Beispielloser Angriff auf die Demokratie – WDR 5 Morgenecho

Die Diskussion über Desinformation und Hass ist Jahre alt. Aber immer wieder haben sich die Plattformen auf ihre Minimalposition zurückgezogen: Sie würden ja nur die Infrastruktur bereitstellen. Dabei hätten ihre eigenen Richtlinien ein konsequentes Vorgehen gegen den US-Präsidenten schon früher möglich gemacht.

Wenn Facebook und Twitter wollen, dann können sie auch. Als beide zur Corona-Pandemie begonnen haben, gegen Desinformation vorzugehen, habe ich einen Facebook-Sprecher gefragt, warum das nicht auch bei politischer Desinformation in dieser Form möglich ist. Politik sei ja schwierig, antwortete er. Da könne man Dinge ja immer “so oder so” sehen.

Es sind nicht allein die kritischen Momente, auf die es ankommt

Zur Präsidentschaftswahl in den USA war es plötzlich doch möglich: Facebook und Twitter haben Lügen von Donald Trump mit klaren Hinweisen versehen, Twitter hat sogar die Möglichkeit zum Teilen einzelner Beiträge eingeschränkt. Maßnahmen, von denen andere Länder, in denen sich die Plattformen überhaupt nicht bewegen, die aber große Probleme mit Hass und Desinformation haben, weit entfernt sind.

Für die USA stellt sich die Frage, ob diese Konsequenz auch halten wird, wenn Republikaner nach Donald Trump weiter die Demokratie aushöhlen. Facebook hat einen Teil der Antwort schon gegeben: als es nach der Präsidentschaftswahl in den USA seine Maßnahmen im Algorithmus wieder zurückgenommen hat, mit denen vertrauenswürdige Nachrichteninhalte gestärkt werden sollten.

Es sind nicht allein die kritischen Momente, in denen es auf die Konsequenz der Plattformen ankommt. Es sind die Jahre davor, in denen sich die Dinge zusammenbrauen – und in diesen Jahren haben die Plattformen ihre eigene Verantwortung oft nicht einmal anerkannt.