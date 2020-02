Gamesförderung: Bitte lasst mal Profis ran

Was hat das Bundesverkehrsministerium mit Videospielen zu tun? Die formal korrekte Antwort ist: Es ist auch das Ministerium für Digitale Infrastruktur. Da passen digitale Spiele ja irgendwie rein.

Darum will die Behörde unter Minister Andreas Scheuer (CSU) in den nächsten Jahren bis zu 250 Millionen Euro an hiesige Spielefirmen verteilen. Die Gamesförderung soll die deutsche Spieleindustrie international konkurrenzfähig machen.

Eine andere Antwort auf die Frage wäre: leider zu viel. Denn das Verkehrsministerium kennt sich mit Computer- und Videospielen so gut aus wie mit Kinofilmen. Nicht besonders also. Darum ist mein Wunsch: Kann sich bitte irgendeine andere Institution um Games kümmern?

Spieleentwickler wie Daniel Marx und Benedikt Grindel hoffen seit 2019 auf die Gamesförderung vom Verkehrsministerium unter Andreas Scheuer.

Zwar lernt das Verkehrsministerium langsam dazu, legt den Entwicklerstudios aber einen fetten Stein nach dem anderen in den Weg. Denn was die Behörde produziert, geht an der Realität der Spielebranche vorbei.

Zu wenig Ahnung von der Gamesbranche

Nur ein Beispiel. Für die Förderung galt bis heute die Regel: Wer Geld aus dem Fördertopf haben will, muss bis zu 50 Prozent der Entwicklungskosten aus der eigenen Tasche zahlen können – ohne die Unterstützung von Publishern, also den Spieleverlagen. Was den Entscheidern im Verkehrsministerium offenbar nicht klar war: Ohne Verlag geht es in der Spielebranche nicht. Die meisten Förderanträge hätten abgelehnt werden müssen. Der Branchenverband Game sah die Förderung schon scheitern.

Jetzt gab es Entwarnung: Spieleentwickler dürfen doch finanzielle Unterstützung von Dritten kommen.

Wichtige News aus dem @BMVI: Branchenübliche Finanzierungsmodelle wie Crowdfunding, Publisherverträge oder Mittel aus Early-Access-Phasen können als Eigenanteil bei der De-minimis-Förderung angerechnet werden. pic.twitter.com/6PRgWtkDjd — game_eV (@game_verband) February 27, 2020

Trotzdem: Die Gamesförderung sorgt seit ihrer Ankündigung für Bauchschmerzen und Kopfschütteln. Mal sollte sie gekippt werden, bevor sie überhaupt richtig anlief. Dann kommt das Verkehrsministerium mit den etwa 300 Anträgen nicht voran und braucht Hilfe vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.

Nein, das DLR kennt sich auch nicht mit Games aus, die Antragsstellung ist kompliziert und langwierig. Bisher haben erst 31 Unternehmen eine Zusage für die Förderung. Etwa vier Millionen Euro sind verplant.

Im Moment liegen deswegen fast 100 Millionen Euro ungenutzt herum. Geld für 2019 und 2020, mit dem Games gemacht und Prototypen gebaut werden könnten.

Deutschland ist ein Land der Spielerinnen und Spieler. Hier machen internationale Firmen Milliarden-Einnahmen mit ihren Games. Und während sich Spiele aus Polen, Frankreich oder Kanada hervorragend verkaufen, haben deutsche Entwickler einen Marktanteil von 4,3 Prozent. Wenn es so mit dem Verkehrsministerium und der chaotischen Gamesförderung weiter geht, bleibt es auch dabei.