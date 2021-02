Macht Joe Biden die Netzpolitik europäischer?

Was hat Joe Biden mit dem Internet vor? Gut zwei Wochen ist der neue Präsident in den USA jetzt im Amt, und noch immer ist die Antwort auf diese Frage nicht einfach.

Biden hat zwar schon deutliche Worte gefunden – über Facebook (“Ich war nie ein Fan”), Mark Zuckerberg (“Er ist ein echtes Problem”) und die Gesetzesvorschrift, die Social-Media-Plattformen von einer Verantwortung für die Inhalte befreit (“Sollte abgeschafft werden”). In der Netzpolitik gilt er aber eher als unbeschriebenes Blatt.

Ein bundesweites Datenschutzgesetz für die USA

Vermutlich wird es auch weniger die klassische Netzpolitik, sondern eher der Verbraucherschutz sein, um den es Joe Biden in seiner Präsidentschaft gehen wird. Was politische Beobachter dabei vor allem erwarten, klingt schon fast europäisch: ein bundesweites Datenschutzgesetz für die USA – was ein Novum wäre.

Seit Jahren versuchen Datenschützerinnen und Politiker vergeblich, ein solches Gesetz zu schaffen. ARD-Korrespondent Marcus Schuler sagt in der neuen Ausgabe unseres Podcasts COSMO TECH: Jetzt, wo die Demokraten zwei Jahren lang die Mehrheit in beiden Parlamentskammern der USA besitzen, könnte der Moment gekommen sein.

Was hat Joe Biden mit dem Internet vor? – COSMO TECH

Ein Vorbild für dieses Datenschutzgesetz könnte Kalifornien sein. Der Bundesstaat, in dem die großen Internetkonzerne ihren Sitz haben, hat vor etwas mehr als einem Jahr ein Datenschutzgesetz auf den Weg gebracht, das den 40 Millionen Menschen dort zum ersten Mal ein Recht an ihren eigenen Daten einräumt – inspiriert wiederum von der europäischen Datenschutzgrundverordnung.

Wirkt der Druck aus der Europäischen Union?

Gleichzeitig wird die Diskussion um Paragraf 230 im Telekommunikationsgesetz der USA so laut geführt wie nie – also die Diskussion darüber, welche Verantwortung die Internetkonzerne für die Inhalte haben, die Nutzerinnen und Nutzer auf ihren Plattformen veröffentlichen. “Plattformprivileg” nennt sich das in Deutschland, und auch diese Diskussion ist eine bisher eher europäische.

Was in den USA passiert, klingt nach Datenschutzgrundverordnung, klingt nach Digital Services Act, klingt nach Europa. Das zeigt, welchen Einfluss die Europäische Union auch auf die Heimat der Internetkonzerne hat. So sehr Joe Biden betont, dass er die Konzerne auch vor Druck von außen schützen möchte – und zu diesem “Außen” dürfte auch die EU gehören: Es sieht aus, als hätte dieser Druck auch seine Wirkung.