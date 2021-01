Medienwandel durch Corona? ePaper werden beliebter

Weg vom linearen TV, weg von der gedruckten Zeitung: Die Mediennutzung verschiebt sich seit Jahren in Richtung Internet. Vor allem gedruckte Zeitungen haben an Bedeutung verloren, gleichzeitig erreichen viele Verlage vergleichsweise wenig Leser im Digitalen, vor allem mit dem ePaper, also der Digitalausgabe. Ausgerechnet die Corona-Pandemie könnte daran etwas ändern.

Verschiedene Befragungen haben gezeigt, dass die Menschen in Deutschland während der Pandemie vor allem auf etablierte Informationsquellen setzen und dazu gehören eben auch Zeitungen – nur wird die eben immer seltener auf Papier gelesen.

ePaper sorgt für Rekordauflage

Die Wochenzeitung „Die Zeit“ hat beispielsweise derzeit so viele Abonnenten wie noch nie, obwohl immer weniger Menschen sich für die gedruckte Zeitung entscheiden. Es ist das ePaper, das für den Rekord gesorgt hat.

Bei der “Zeit” läuft es zwar besonders gut, aber auch bei anderen Zeitungen und Magazinen (Spiegel) wird das Digital-Geschäft immer wichtiger, weil die Nachfrage steigt. Das gilt auch für viele Tageszeitungen.

Die ePaper machen allerdings nur einen Teil des Digitalgeschäfts aus, hinzukommen „Paid Content“-Inhalte, oft sind das Abonnements für zahlungspflichtige Artikel auf der Website. Hier scheint die Entwicklung ähnlich zu sein.

2020 – Durchbruch im Digitalen? Jein!

Branchevertreter bezeichnen das vergangene Jahr deshalb als „Durchbruch“ für das Digitalgeschäft, obwohl das wohl nur begrenzt stimmt. Ja, die Mediennutzung hat sich verändert und die Digitalangebote der Verlage werden beliebter – das wird sich auch nach Corona eher nicht ändern.

Allerdings können die Verlage ihre Verluste im Printgeschäft nicht eins zu eins durch Digitalkunden ausgleichen – ein Leser der gedruckten Zeitung bringt dem Verlag mehr Geld ein, als ein Leser im Digitalen. Das liegt vor allem am Werbegeschäft, denn mit Onlinewerbung verdienen sie deutlich weniger.

Das war schon vor Corona so, aber jetzt verdienen die Medienhäuser noch weniger Geld mit Werbung, weil wegen der wirtschaftlichen Situation derzeit weniger Anzeigen geschaltet werden. Die Pandemie ist also definitiv keine Hilfe für die Verlage, sondern beschleunigt nur Trends, die es vorher schon gab.