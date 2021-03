Neuland? Welchen Nachrichten kann ich trauen?

An dieser Frage scheinen erstaunlich viele Menschen in Deutschland zu scheitern, wie eine aktuelle Studie über Nachrichtenkompetenz zeigt. Die “Stiftung Neue Verantwortung” hat dafür über viertausend Menschen in Deutschland befragt und wurde dabei unter anderem von der Kulturbeauftragten des Bundes, Monika Grütters, und der Bundeszentrale für politische Bildung unterstützt. Die Studie kommt also nicht direkt aus dem Wissenschaftsbetrieb, aber ihre Ergebnisse sind valide, repräsentativ und ebenso alamierend. Gut die Hälfte der Studienteilnehmer glaubt, dass Nachrichten über Minister „genehmigt“ werden müssten. Erstaunlich viele Menschen halten zudem RT Deutsch für eine neutrale Quelle – was für ein Gegensatz!

Tatsächlich “Neuland”

Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass fast die Hälfte aller Teilnehmer nur geringe oder sehr geringe Nachrichtenkompetenz haben – es geht also unter anderem darum, Desinformationen zu erkennen und Werbung von Nachrichten zu unterscheiden. Das ist einerseits schockierend, aber andererseits nicht überraschend.

Das liegt auch an der Art und Weise, wie und wo wir Informationen erhalten. Vor nicht mal dreißig Jahren war die Zahl der Informationsquellen überschaubar und allgemein bekannt: Es gab die Zeitung, das Fernsehen und das Radio.

Diese Medien sind – wie die Nutzer – selbst ins Internet gewandert und treffen dort auf Soziale Medien, Kurznachrichtendienste usw. Es ist nicht so überraschend, dass jüngere Menschen sich dort besser zurechtfinden als Ältere. Für viele ist das Internet tatsächlich „Neuland“.

Ein erwartbares Ergebnis

Die Altersunterschiede erklären das Studienergebnis aber nur teilweise. Ein wichtiger Faktor: Je geringer die Bildung, umso schlechter schneiden die Teilnehmer bei dem Test in der Studie ab. Auch das ist wenig verwunderlich, denn es gibt kaum Bildungsangebote in diese Richtung.

Die Bildungspolitik scheitert geradezu kläglich daran, solche Inhalte in die Schulen zu bringen. Selbst beim Lehrpersonal scheint es teilweise erhebliche Lücken zu geben. Der Fokus liegt oft nur darauf, überhaupt Geräte zur Verfügung zu stellen und selbst daran scheitert die Politik.

Fehlende Nachrichtenkompetenz hat Folgen

Nicht nur wegen Corona verbringen wir immer mehr Zeit vor irgendwelchen Bildschirmen, darauf sind viele Menschen aber nicht vorbereitet. Früher sind die meisten Menschen nicht mit russischer Propaganda oder rechtsextremen Inhalten in Verbindung gekommen – heute sind die nur einige Mausklicks entfernt.

Für viele sind diese Inhalte im Internet nicht direkt als solche zu erkennen. Es überrascht daher wenig, dass sogenannte „alternative Medien“ relativ viele Menschen erreichen. Andere Studien zeigen außerdem: Wer für diese Inhalte anfällig ist, neigt auch eher der AfD zu

An dieser Stelle zeigt sich also sehr deutlich: Wenn nicht genügend in Bildung investiert wird, dann hat das spürbare Folgen.