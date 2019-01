Was Isaac Asimov über das Jahr 2019 vorhergesagt hat

Neben dem Blick in die Zukunft ist auch immer ein Blick darauf spannend, was in der Vergangenheit vorhergesagt wurde. Der Science-Fiction-Schriftsteller Isaac Asimov hatte 1983 einen solchen Text verfasst. 35 Jahre nach Orwells “1984” hat er seine Prognosen für die Zukunft in weiteren 35 Jahren festgehalten, also für 2019.

Asimov hat sich darin mit drei Dingen beschäftigt: einem Atomkrieg, der Computerisierung und der Nutzung des Weltraums. Zur atomaren Bedrohung verlor er nur wenige Worte: “Wenn sich die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion bis 2019 gegenseitig verprügeln, hat es absolut keinen Sinn, zu diskutieren, wie das Leben in diesem Jahr aussehen wird.” Damit lag er zum Glück richtig.

Die Annahme, die Menschheit würde den Weltraum heute intensiver nutzen – inklusive einer Mine auf dem Mond und einer Menge neuer Raumstationen – hat sich dagegen nicht erfüllt.

Jobkiller “Computerisierung”

Am interessantesten sind Asimovs Vorhersagen zur Computerisierung. Er hat zum Beispiel vorhergesehen, welche schmerzhaften Auswirkungen das, was wir als Digitalisierung kennen, auf den Arbeitsmarkt haben würde – unter anderem, weil immer mehr Roboter zum Einsatz kämen. Tatsächlich: Nach wie vor warnen Kritiker, die Digitalisierung zerstöre althergebrachte Jobs, während andere denken, dass sie gleichzeitig auch neue Jobs schaffe. Daran glaubte 1983 übrigens auch Isaac Asimov.

Allgemein merkt man Asimov eine optimistische Grundhaltung an, die auch zu Fehlannahmen führte. Asimov ging zum Beispiel davon aus, dass es heute noch Schulen geben würde – aber Lehrer nicht viel mehr tun könnten, als Schülern eine Neugierde aufs Lernen zu vermitteln, die diese dann zu Hause am Computer stillen würden. Aus Lernen würde Spaß. Wir alle wissen: Daraus wurde nichts – außer dem Netz, das uns das Lernen auch zu Hause möglich macht.

Verschwendung von Ressourcen

Vor allem bei einem Thema wurde Asimov aber zum Pessimisten – und vor allem dieser Abschnitt ließ mich beim Lesen schlucken: Asimov hat vorhergesehen, welche Probleme Industrialisierung und Digitalisierung unserer Umwelt machen würde. Wie Menschen verantwortungslos die Ressourcen des Planeten verschwenden würden. Asimov hoffte zwar auch hier auf den technologischen Fortschritt, aber tatsächlich ist Nachhaltigkeit in der Techbranche ein Thema, über das wir noch immer zu selten sprechen.

Die Prognose von Isaac Asimov für 2019 findet ihr auf der Webseite der Zeitung “The Star”. Es lohnt sich, die einzelnen Prognosen dort einmal durchzugehen.