WhatsApp-Chat-Limit: Ein Tropfen auf dem heißen Stein

WhatsApp-Gerüchte können tödlich enden – so wie vergangenen Sommer, als mehrfach vermeintliche Kindesentführer in Indien von wütenden Mobs getötet wurden. Auslöser für die Selbstjustiz sollen Falschmeldungen und ein aus dem Kontext gerissenes Video gewesen sein, das via WhatsApp verbreitet wurde. Denn Nachrichten, Medien oder Links an viele Personen gleichzeitig weiterzuleiten funktioniert bei dem Messenger mit wenigen Klicks. Ähnliche Vorfälle gab es auch in anderen Ländern.

Das Facebook-Tochterunternehmen reagierte – wohl auch auf Druck der indischen Regierung hin – schon 2018 mit einem Limit für Weiterleitungen: Inhalte können seitdem weltweit maximal an 20 Chats, in Indien nur an fünf Chats gleichzeitig weitergeleitet werden. Zudem wurde in Indien der „Quick Forward“-Button, der zum schnellen Weiterleiten neben Medien angezeigt wird, entfernt. Nun will WhatsApp die Falschmeldungen und Gerüchte auch global bekämpfen: Das weltweite Fünf-Chats-Limit wird seit Montag, 21. Januar, ausgerollt: Zunächst in der Android-Version, dann auch bei iOS. Das hat das Unternehmen auf einer Konferenz in Indonesien bekanntgegeben, wo es ähnliche Fälle wie in Indien gegeben haben soll.



Das Problem…

Gut, dass da was getan wird, sollte man meinen. Das Problem: Feste Gemeinschaften wie die der wütenden Dorfbewohner aus Indien können sich auch einfach in Chatgruppen organisieren – wenn sie das nicht sowieso schon tun. Denn die Beschränkung gilt nicht pro Person, sondern pro Chat. Dazu zählt dann auch der WhatsApp-Chat einer Gruppe.

Zweitens ist die direkte Weiterleitung vielleicht der einfachere und kürzere Weg, aber längst nicht der einzige, um Falschmeldungen und Gerüchte zu verbreiten. Denn gespeicherte Medien, auch Screenshots und –casts, an eine große Anzahl von Personen zu verbreiten funktioniert nach wie vor. Es dauert höchstens drei Klicks mehr.

Stattdessen: Medienkompetenz

Vielleicht vermeiden diese drei Klicks in Zukunft die Ausbreitung einiger Falschmeldungen, vermutlich reicht das allein aber bei Weitem nicht. Der Sinn des Internets ist die Vernetzung der Menschen miteinander und die Möglichkeit, auch faktisch falsche Nachrichten schnell verbreiten zu können – nun mal die Schattenseite der Medaille. Das Problem ist weniger die technische Möglichkeit als die Art des Umgangs mit ihr.

Wirkungsvoller als Limits allein könnten zum Beispiel Maßnahmen sein, die zusätzlich auch die Medienkompetenz der User verbessern. Auch da gibt es schon Bemühungen: In Indien hat WhatsApp in einer Medienkampagne informiert, auch in deutschen Schulen gewinnt Medienkompetenz als Lehrinhalt an Bedeutung. Was noch fehlt ist ein systematisiertes Vorgehen, das möglichst viele Menschen erreicht – vielleicht durch eine Kampagne, die über das Medium WhatsApp selbst ausgespielt wird.