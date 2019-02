Wie wär’s mit einer eigenen Plattform für Europa?

Die aktuelle Debatte um Upload-Filter und das Leistungsschutzrecht hat einen erheblichen Schwachpunkt in der innereuropäischen Kommunikation: Jeder diskutiert für sich. Völlig abgeschottet. In jedem Land. In jeder Sprache. In jedem Lager. Filterblase at its best.

Die kommerziellen Networks profitieren nicht nur davon – sie lieben emotionale Debatten -, sondern mischen auch noch selbst kräftig mit: Youtube zum Beispiel hat die Youtube-Gemeinde gegen die geplante Urheberrechtsreform mobilisiert.

Eine eigene Plattform für Europa

Fast nirgendwo kann man sachlich über das Thema diskutieren und sich unvoreingenommen informieren. Weil die, die am lautesten schreien, im Internet nach oben gespült werden. So ist es bei Google, Youtube, Facebook und Co.

Außerdem unterhalten sich die Befürworter oder Gegner immer nur untereinander – und die Politik ist sowieso außen vor. Ein unhaltbarer Zustand – nicht nur bei diesem aktuellen Thema, sondern generell.

Doch gibt es eine Lösung für das Problem? Ja, sagt Johannes Hillje. Er ist Kommunikationsberater und schlägt in seinem neuesten Buch eine eigene digitale Plattform für Europa vor. “Wie wir den Nationalismus mit einem neuen digitalen Netzwerk überwinden können”, ist seine Idee überschrieben. Ein Ansatz, den ich interessant finde. Deshalb habe ich mich ausführlich mit Hillje unterhalten, um Details zu erfahren.

https://vimeo.com/317208936 Video can’t be loaded: Eine eigene Plattform für Europa? Talk mit Johannes Hillje (https://vimeo.com/317208936)

Jörg Schieb im Gespräch mit Johannes Hillje

Vorschlag: Öffentlich-rechtliche Plattform

Hillje schlägt eine öffentlich-rechtliche Plattform vor. Hier könnten sich alle Europäer miteinander unterhalten und austauschen – über Sprachgrenzen hinweg. Werbefrei versteht sich. Mit hochwertigen Inhalten, die der politischen Meinungsbildung dienen – etwa von den öffentlich-rechtlichen Sendern in Europa. Durch den Austausch über die Grenzen hinweg könnte tatsächlich ein neuer Europagedanke entstehen.

Keine einfache Aufgabe – aber einen Versuch wert. Und wie finanzieren? “Zum Beispiel durch die geplante Digitalsteuer”, erklärt Hillje. Die sollen die großen Plattformen zahlen, die ohnehin nicht durch hohe Steuerzahlungen in Europa auffallen. Eine Idee, die europaweit mal diskutiert werden sollte.