Eine neue Corona-App wird auch nicht alle Probleme lösen

Um die Corona-Warn-App ist es sehr leise und sehr laut geworden. Sehr leise, weil die Politik die App offenbar abgeschrieben hat. Sehr laut, weil die Kritik an ihr nicht abreißt und Menschen sogar darüber nachdenken, sie einfach wieder zu löschen.

Stattdessen soll es bald eine neue App richten. Wahlweise zur Kontaktverfolgung oder als Impfnachweis – je nachdem, wen man in der Politik so fragt. Einer der heißen Kandidaten jedenfalls ist die Luca-App mit ihrem Markenbotschafter Smudo – zu der es aber auch eine ganze Reihe an Kritikpunkten zu Datenschutz und fehlender Transparenz gibt.

Mich irritiert das. Mich irritiert zum Beispiel, dass die Corona-Warn-App zum Flop erklärt wird. Und ich frage mich, auf Basis welcher Zahlen das geschieht. Denn es gibt keine, aus denen ich mir zutrauen würde, die Wirksamkeit aufs Infektionsgeschehen zuverlässig einzuschätzen. Das liegt am Datenschutz. Vielleicht liegt es auch am Datenschutz, dass die App das Vertrauen von 25,7 Millionen Nutzern geweckt hat, die sie bisher runtergeladen haben. Ein Nachteil jedenfalls ist: Wir können bisher nicht bewerten, wie sie wirkt.

Das Robert-Koch-Institut ruft Nutzer der Corona-Warn-App erst seit dem letzten Update zu einer Datenspende auf, um so zu Erkenntnissen zu kommen. Und das ist ein Problem: dass Deutsche Telekom und SAP viel Geld kassiert, die App aber nur im Schneckentempo weiterentwickelt haben. Dazu kommt die katastrophale Kommunikation rund um Fehler und verwirrende Angaben in der App kurz nach ihrer Veröffentlichung.

Corona-Bekämpfung zu bürokratisch – WDR 5 Politikum

Auch, wenn eine neue App einiges besser machen sollte: Sie trifft am Ende noch immer auf ein zutiefst analoges Land. Sie trifft auf Gesundheitsämter, die immer noch immer Faxe verschicken. Und auf Behörden, die zu wenig Personal für diese Pandemie haben.

Wer erwartet, dass wir nur “die richtige App” brauchen, dass sich nun einfach 83,02 Millionen Deutsche die Luca-App oder eine andere installieren müssten, die es “endlich richtig macht”, der hat eher ein Problem mit seiner Erwartungshaltung. Denn jede App ist nur so gut wie das Umfeld, in dem sie funktionieren soll – und dieses Umfeld ist in Deutschland nun einmal kein gutes.

Keine App kommt gegen eine Pandemie an, in der sich Menschen nicht an die AHA-Regeln halten, in der Bundesländer die Absprachen der Ministerpräsidentenkonferenz ignorieren und in dem über Jahrzehnte die Digitalisierung unterdrückt wurde. Eine neue Corona-App wird auch nicht alle Probleme lösen. Die Digitalisierung des Gesundheitssystems wäre ein Schritt. Aber bis dahin ist diese Pandemie vorbei.